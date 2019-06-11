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TBMM heyeti Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki heyet Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü

BAKÜ (AA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.

Bakü'de düzenlenecek Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'a gelen TBMM heyeti, Milli Meclisi ziyaret etti.

Milli Meclis Genel Kurul Salonu'nu gezen heyet, daha sonra Asadov ile görüştü.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mükemmel ilişkilerin bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma projelerine değinen Bilgiç, iş birliğini daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Bilgiç, Azerbaycan yönetiminin FETÖ'nün eğitim ve basın kuruluşlarına karşı önlemlerini önemsediklerini belirtti.

Bilgiç, FETÖ ile mücadelede ortaya koyulan tavır için Azerbaycan'a teşekkürlerini iletti.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Bilgiç, bölgesel istikrar ve kalkınmanın önündeki en önemli engel olan sorunun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov da iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

Ticari ilişkilerin de iyi seyir izlediğini bildiren Asadov, 2017'de 2,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018'de 3,7 milyar dolara yükseldiğini, bu rakamın 10 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 2020'de 20 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Asadov, yatırımların daha da artacağına ve ilişkilerin daha da güçleneceğine emin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bazı iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini hatırlatan Asadov, Türkiye'nin tüm bu tehditlerle baş edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Heyette Bilgiç'in yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da yer aldı.

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Oktay Asadov süreyya sadi bilgiç TBMM

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