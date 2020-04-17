TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n imzas\u0131yla, Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yer alan karara g\u00f6re, TBMM'nin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 5 May\u0131s 2020 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fcnden ba\u015flamak \u00fczere 10 g\u00fcn s\u00fcreyle ara verilecek.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Krali\u00e7e'nin her bro\u015funun bir anlam\u0131 varY\u00fcksek\u00f6\u011fretim ve sa\u011fl\u0131kta \u015fiddet d\u00fczenlemelerini i\u00e7eren kanun Resmi Gazete'deDo\u011fal ila\u00e7 olarak kullan\u0131l\u0131yor! D\u0131\u015fk\u0131daki su miktar\u0131n\u0131...