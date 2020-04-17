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TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 01:23 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.

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