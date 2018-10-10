TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından, trafik güvenliğini artırıcı tedbirlere, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştırmadan güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda toplam 17 kanunda 47 maddede değişiklik ve ilçe kurulmasına dair 1 yeni kanun maddesi teklif ediliyor. SINAVDA BAŞARILI OLANLAR KOMİSER YARDIMCISI OLACAK İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilmeleri imkanı sağlanacak. Polis memurluğundan başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna geçişi düzenleyen madde kaldırılarak başpolis alımı sonlandırılacak. Komiser yardımcısı olamayıp, başpolis olarak kalanlarla ilgili idari düzenleme yapılarak bu personelin "amir" pozisyonlarında görev yapmaları sağlanacak.

SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINI SAĞLAYANLARA ÖDÜL Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla kanun kapsamındaki suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara ödül verilmesi imkanı getirilecek. Mevcut düzenlemede, suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü veriliyordu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki diğer aşamalarında da yer alan personelin ödüllendirilebilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle, yapılan soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek. Mevcut düzenlemede, el koyma ikramiyesine ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar ödüllendiriliyordu. ÇAKMAK GAZI İLE İLGİLİ DÜZENLEME Çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanması doğrultusunda da düzenleme yapılacak. Solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünlerin yanına "çakmak gazı" ilave ediliyor.

GÜVENLİK KORUCULARININ EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜRÜLDÜ Güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında emeklilikle ilgili düzenleme öngörülüyor. Düzenlemeyle 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim birimde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocuklardan birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilecek. 44-50 yaş aralığında olanlara istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartıyla emeklilik hakkı verilecek. Sosyal güvenlik ve tazminata ilişkin diğer hususlar düzenlenecek. Mevcut düzenlemede, güvenlik korucuları 55 yaşına kadar çalışabiliyordu. DERECİK İLÇE OLACAK Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden hızlı gelişme gösteren Türkiye'de, kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılabilmesi, ekonomik ve sosyal sebeplerle emniyet ve asayiş hizmetlerini daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan "Derecik" beldesi ilçe olacak. YABANCILAR E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEMLERİNİ YAPABİLECEK Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların işlemlerinin e-Devlet üzerinden takibi için ilgililere yabancı kimlik numarası (YKN) verilecek. Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara Türkiye'ye gelmeden kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yürütebilmeleri için YKN alma imkanı getirilecek.