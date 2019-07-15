TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi yüce ve gazi Meclis'in uğradığı saldırı, o saldırı karşısında milletvekillerimizin ve çalışanlarımızın gösterdiği direniş, milletimizin o gece bütün yurt sathında sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası gibidir." dedi. TBMM Şeref Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Kırgızistan Meclis Baṣkanı Dastanbek Dzhumabekov, Azerbaycan Meclis Başkanvekili Ziyafet Askerov, Irak Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Beşir Halil Tevfik Haddad, Pakistan Dışişleri Komisyonu Başkanı Malik Muhammed Ehsan Ullah Tıwana ile 15 Temmuz'da bombalanan ve tahrip olan Meclis Ana Binası'ndaki alana karanfil bıraktı. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve şehitler için dua edildi. Ayrıca programda, 15 Temmuz gecesini anlatan bir video gösterimi de yapıldı. Şentop, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak tarihe geçen, milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 3'üncü yılının idrak edildiğini belirtti.

Hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet, o gece yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı ömür dileyen Şentop, milletin, o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri asla unutmayacağını ifade etti. Bundan 3 yıl önce Türkiye ve milli iradenin merkezi olan TBMM'nin, milletin ve devletin silahlarını gasbeden bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldığını dile getiren Şentop, tanklarla, savaş uçaklarıyla ve her türlü teçhizatla meşru Cumhurbaşkanını ve hükümeti devirmek, parlamentoyu ortadan kaldırmak isteyen bu üniformalı teröristlerin, ellerinde silah olduğu için milletin korkacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve yüce Meclis'in teslim olacağını zannettiklerini, fakat, ne milletin korkup geri çekildiğini ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve yüce Meclis'in bu darbe teşebbüsüne boyun eğdiğini vurguladı. - "TBMM milletin iradesine dayandığı için yüce bir kurumdur" Şentop, "15 Temmuz gecesi yüce ve gazi Meclis'in uğradığı saldırı, o saldırı karşısında milletvekillerimizin ve çalışanlarımızın gösterdiği direniş, milletimizin o gece bütün yurt sathında sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası gibidir. Aslında o gece bu yüce çatı altında darbeye karşı takınılan tavır, TBMM'nin milletle ne kadar uyum içinde olduğunun ve milli iradeyi ne kadar hakkaniyetle temsil ettiğinin apaçık delili olmuştur." diye konuştu.

TBMM'nin, milletin iradesine dayandığı için yüce bir kurum olduğuna işaret eden Şentop, bu yüce kurumun bir diğer ünvanının da gazilik olduğunu anımsattı. Şentop, şöyle devam etti: "Meclisimizi gazi olarak anmanın sebebinin, düşman işgaline ve tasallutuna karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarınca Samsun'dan başlatılan, dalga dalga bütün vatan sathını saran ve nihayet bağımsızlıkla neticelenen İstiklal Harbi'nin karargahı ve canlı şahidi olmasıdır. Bu meclis, Milli Mücadele neticesinde kurulmuş değildir. Bu meclis Milli Mücadele'yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur. TBMM'nin gaziliğinin bir diğer delili ve sebebi, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği kararlı mücadele ve bu mücadeleye karşılık hainlerden gelen bombalı saldırıdır. Birkaç adım ötemizde hala o hain saldırının izlerini görmek mümkündür. Lütfen, o geceki saldırının meydana getirdiği hasara dikkatle ve ibretle bakınız. O hasara baktığınızda iki şey göreceksiniz, göreceğiniz ilk şey, bu milletin şerefli üniformasını gasbetmiş hainlerin ne derece millet ve vatan düşmanı olabileceğidir. İkincisi de ihanete karşı vatan müdafaasının ne kadar asil ve haklı bir mücadele olduğudur."

Bugün toplanmanın yegane sebebinin, 3 yıl önce, içinde milletvekillerinin ve çalışanların olduğu bilindiği halde bu binanın darbecilerce hedef alınması olmadığını söyleyen Şentop, şunları kaydetti: "Maddi hasar onarılır, maddi kayıp yerine konulur. Bugün burada toplanmamızın, 15 Temmuz darbe girişimini telin edişimizin asıl sebebi, bu tertibin milli iradeyi hedef alan hain ve millet düşmanı karakterini bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bugün burada bir araya gelerek, düşmanların ve iş birlikçilerin hedefi olmuş bu yüce ve gazi Meclis'in muhkem bir hürriyet ve istiklal kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu dünyaya bir defa daha ilan etmiş oluyoruz. İlan ettiğimiz bir diğer husus da milletimizin ve onun iradesine dayanan TBMM'nin, 100 yıl önce İstiklal Mücadelesi'nde ve 3 yıl önce darbeye karşı çıkarken yaptığı gibi vatanına yönelecek her tehdide karşı müteyakkız ve dirençli olduğudur." - "Memleket meselesi vardır" Milletin pek çok meziyetinin ve faziletinin bulunduğunu, bunlardan birisinin cesaret olduğunu aktaran Şentop, milletin fazilet ve meziyetlerinden bir diğerinin de harici saldırılar ve dahili ihanetler karşısında korkusuzca tavır alması ve pazarlıksız bir mücadeleye girişmesi olduğunun altını çizdi.

Şentop, 100 yıl önce, düşman işgaline karşı Milli Mücadele henüz şekillenirken kendisini ziyarete gelen bir heyete Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ortada İttihatçılık, İtilafçılık yoktur. Memleket meselesi vardır." dediğini hatırlatarak, "Aslında 15 Temmuz gecesi de olan budur. Memleket meselesi söz konusu olduğunda, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden insanlar bir araya gelmiş ve darbecilerin ihanetini ve terörünü mağlup etmiştir. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden bir diğeri de vatan söz konusu olduğunda yekvücut olmanın kurtarıcı anlamına duyduğumuz bağlılıktır." ifadesini kullandı. Türkiye'de geçmişte de darbeler ve müdahaleler yaşandığını anımsatan Şentop, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasbetmeyi hedefleyenlerin, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceğini belirtti. Meclis Başkanı Şentop, bu kirli geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini planlayan ve milletin kanını döküp istikbaline kasteden FETÖ'nün, millet düşmanları listesinin en başında yer aldığını ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacağı vurguladı.

15 Temmuz gecesi darbeci teröristlere karşı direnenlerin, gaziler ve şehitlerin; milletin, Türkiye'nin dostlarının ve adaletten yana olan bütün insanların kalbinde mümtaz bir yere sahip olduğunu belirten Şentop, o gece karanlığa geçit vermeyen millete, bütün insanlığın, cesaretleri ve mücadelesi sebebiyle gıpta ettiğini söyledi. "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır." diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bu sebeple, umudu diri tutmak, insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan bir hamleyi neticeye ulaştırmak ve vatanı vazife bilen şuuru tahkim etmek için, Türkiye'yi yücelteceğiz, büyüteceğiz ve geleceğini parlak kılacağız. Bu, 100 yıl önce 'Ya istiklal, ya ölüm' şiarını yükselten Milli Mücadele kahramanlarının ve 15 Temmuz'da ihanete 'Dur' diyen şehitlerimizin omuzlarımıza bıraktığı mübarek bir vazifedir.

Bu şuurla ve inançla, 15 Temmuz gecesi bu çatı altında ölümü göze alıp direnen milletvekillerimize, darbeci askerlerin kullandığı ve milleti bombalayan uçaklar için 'Vur' emri veren Başbakan Binali Yıldırım'a, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, meclis çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize ve elbette 15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milletimizi ve ülkemizi o karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şükranlarımızı sunuyoruz. O gece, Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz."