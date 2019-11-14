HABER

TBMM’de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

TBMM’de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi.Etkinliğe, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Hakkı Polat ve Hakan Suat Ölmez, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas ile çocuklar katıldı.TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, “Bu etkinlik kapsamında da 450 bin palamut toplandı.

TBMM’de meşe palamudu toplama şenliği düzenlendi.
Etkinliğe, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Hakkı Polat ve Hakan Suat Ölmez, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas ile çocuklar katıldı.
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, “Bu etkinlik kapsamında da 450 bin palamut toplandı. Bu palamutların bir bölümü Polatlı’da şehitlik bölgesinde dikilecek, bir bölümü de 81 ile dağıtılacak. Bugün olduğu gibi biz bu etkinliğimize inşallah devam edeceğiz. ‘Bir fidan bir orman hayali’ ile küçük bir palamudun ağaca, 450 bin palamudun da ormana dönüşecek” dedi.
Kumbuzoğlu, çocuklarla birlikte meşe fidanı dikti.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz"TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz"
Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (2)Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (2)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'den "Erdoğan'ın ABD ziyaretine" ilişkin değerlendime

CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesi için ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı! İşte o video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.