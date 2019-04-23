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TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti - Selçuk: - "En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığında öğrencilerden oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk’un çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milli mukadderatımızın hakimi olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce Meclis, milli yazgımızın sorumluluğunu, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız.
Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızı milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplumla barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan, milli iradeye saygılı ve milletin iradesi üzerinde hiçbir gücü kabullenmeyen birer insan olarak yetiştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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