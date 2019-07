TBMM'nin tarihi 15 Temmuz mücadelesi

Darbe teşebbüsünden bir gün önce 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gecede her zaman olduğu gibi çalışmalarını sürdüren milletvekilleri, saat 02.24'e kadar mesai yaparak 75 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin tasarıyı görüşüyordu. Milletvekilleri, tasarının sona ermemesi ihtimaline karşılık 15 Temmuz Cuma günü de çalışma kararı almıştı.

Kimi milletvekili de ailesini de yanına alarak atılan bombalara rağmen Meclis'e koştu. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, eşi ve kızıyla, Meclisin Dikmen kapısından içeri girerken bombaların hedefi oldu ve hastaneye kaldırıldı.

- Genel Kurulda darbeye meydan okundu

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan Genel Kurulda, farklı partilerden milletvekilleri FETÖ'nün bombardımanı altında tek ses oldu.

Genel Kurul yine açılmıştı ama bu seferki gündem diğerlerinden çok farklı oldu. Sadece gündem değil, milletvekillerinin kılık kıyafeti de farklı oldu. Siyah ve lacivert gibi koyu renkli takım elbiselerle Genel Kurula gelen milletvekilleri bu gece üstlerini değiştirmeye fırsat bulamadı. Milletvekilerinin bir kısım tişörtle gelmek durumunda kaldı.

Meclis her açıdan ilki yaşıyordu, öyle ki Katip Üyeler Sema Kırcı ile Ömer Serdar Başkanlık Divanına doğru yöneldiğinde, Kahraman, Katip Üyeler yerine AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin divana oturmasını istedi. Kahraman'ın bu daveti üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hiç düşünmeden Divanda oturmak için hareketlendi ancak Özel, tişörtle gelmiş ve üzerinde ceket yoktu. Özel, AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun verdiği ceketle Katip Üyelerin yerine otururken "Milli görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda." diye arkadaşlarına takıldı. Milli iradenin coşkusu o gece her şeyin önüne geçti. Milletvekilleri her şey bir tarafa bırakılarak sadece darbenin bertaraf edilmesine odaklandı.