HABER

TBMM’nin yeni başkanı Mustafa Şentop oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeni Meclis Başkanı oldu.TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alarak başkan seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulunda teşekkür konuşması yaptı.

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeni Meclis Başkanı oldu.
TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 336 oy alarak başkan seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulunda teşekkür konuşması yaptı. Dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM’nin başkanlığına seçilmekten dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür eden Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında bu yüce Meclis ikinci defa gazilik ünvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur” dedi.
TBMM Başkanlık yarışının üçüncü turunda İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oy aldı.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
TBMM yeni başkanını seçti (5)TBMM yeni başkanını seçti (5)
Ayşen Zeybekci: "İzmir’de trafik derdi sona erecek"Ayşen Zeybekci: "İzmir’de trafik derdi sona erecek"

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.