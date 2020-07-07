TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 TCDD personel alımı şartları

İş arayan vatandaşlar hangi kurumların personel alımı yaptığını araştırıyor. Bu süreçte alım yapan kurumların arasında TCDD'de yer alıyor. TCDD Genel Müdürlüğünün T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 13 Temmuz 2020'ye kadar başvuruları devam edecek personel alımları sonucunda 79 kişi istihdam edilecek.

İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayan başvuru süreci 13 Temmuz'a kadar devam edecek. TCDD personel alımı kapsamında işe alınan adaylar sözleşmeli makinist olarak görev yapacaklar. Alıma ilişkin sınav ise 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen adayların istenen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına son başvuru gününe kadar ulaştırmaları gerekiyor.

Bu kapsamda istihdam edilecek adayların hangi illerde görevlendirileceği de adaylar tarafından merak ediliyordu. Alınacak sözleşmeli personeller, kurumun İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar'daki birimlerinde görevlendirilecek.