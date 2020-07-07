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TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 TCDD personel alımı şartları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Personel alımı yapan kurumlar araştırılırken, bu kurumlardan biri de TCDD oldu. TCDD personel alımı ile 79 personel istihdam edeceğini duyurdu. TCDD Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TCDD personel alımı başvuruları 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Peki bu personel alımına kimler başvurabilecek? İşte 79 kişinin istihdam edileceği personel alımına dair detaylar...

TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? 2020 TCDD personel alımı şartları

İş arayan vatandaşlar hangi kurumların personel alımı yaptığını araştırıyor. Bu süreçte alım yapan kurumların arasında TCDD'de yer alıyor. TCDD Genel Müdürlüğünün T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 13 Temmuz 2020'ye kadar başvuruları devam edecek personel alımları sonucunda 79 kişi istihdam edilecek.

İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayan başvuru süreci 13 Temmuz'a kadar devam edecek. TCDD personel alımı kapsamında işe alınan adaylar sözleşmeli makinist olarak görev yapacaklar. Alıma ilişkin sınav ise 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyen adayların istenen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına son başvuru gününe kadar ulaştırmaları gerekiyor.

Bu kapsamda istihdam edilecek adayların hangi illerde görevlendirileceği de adaylar tarafından merak ediliyordu. Alınacak sözleşmeli personeller, kurumun İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar'daki birimlerinde görevlendirilecek.

TCDD personel alımı başvuru şartları

1 - Giriş sınavına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırılacaktır.

2 - Giriş sınavına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Tren makinist ehliyetine sahip olmak,

c) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak;

c.1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının, raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik dallarından birinden mezun olmak.

c.2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak.

c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans programından mezun olmak.

ç) Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak.

3 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Tren makinist ehliyeti.

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.

f) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı beyan.

g) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

ğ) İlanda istenilen diğer belgeler.

4 - İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

5 - Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

6 - Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

7 - Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

8 - Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

9 - Giriş sınavının yazılı kısım soruları aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG).

b) Manevra ve sürüş uygulamaları.

c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.

ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale.

d) Türkçe dil ve anlatım.

10 - Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

11 - Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilecektir.

12 - Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

13 - Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

14 - Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenilecektir.

15 - Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

16 - Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.

17 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

18 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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