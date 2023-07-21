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  4. TDK, 'Türkiyeli' kelimesi için inceleme başlattı! "Sosyal medyadaki eleştiriler dikkate alındı"

TDK, 'Türkiyeli' kelimesi için inceleme başlattı! "Sosyal medyadaki eleştiriler dikkate alındı"

21.07.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu (TDK), geçtiğimiz günlerde bazı kelimelerde güncellemeye gitmiş, bunları arasında yer alan 'Türkiyeli' kelimesi ve açıklaması sosyal medyada eleştirilmişti. Yazılanların dikkate alındığını belirten TDK, kendi kararıyla aldığı bu değişiklik için inceleme başlattı.

TDK, 'Türkiyeli' kelimesi için inceleme başlattı! "Sosyal medyadaki eleştiriler dikkate alındı"

TDK, Türkçe sözlüğünde bazı kelimelere ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle birlikte TDK tarafından, ‘Türkiyeli’ kelimesi için ’Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse’ tanımı yapıldı.

FGH

KELİME KALDIRILDI

Düzenleme sosyal medyada tartışmaya neden olurken, ‘Türkiyeli’ kelimesi ve tanımı tepkiler sonrası kaldırıldı.
Türk Dil Kurumunca yaşananlar sonrası yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ve uzmanları tarafından 2019 yılında güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük’ün, mevcut haliyle 2023 yılında kullanıma sunulduğu belirtilerek, “Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi. (İHA)

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