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TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu (TDK) internet sitesinde yer alan 'Büyük Türkçe Sözlük' kısmında 'Boşnak' kelimesini aratanlar, çıkan tanım karşısında büyük bir şok yaşadı.

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'nın Boşnak açıklaması büyük tepki topladı. TDK, Boşnak kelimesinin birinci anlamını, "Kocasından kaçarak başkasıyla evlenen kadın" olarak tanımladı. Bu tanımın, "Türkiye Tükçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırıldığı görüldü. Boşnak kelimesinin kamuoyunca bilinen manası ise ikinci tanımda yer aldı.

tdk-bosnak-kelimesi

Boşnakların, TDK'nin sitesindeki "Boşnak tanımı" karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradıkları belirtildi. Sosyal medyada TDK'nin bu tanımına tepki gösterildi ve Boşnaklara saygısızlık yapıldığı ifade edildi.

TDK'nin "Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırdığı bu tanımın, Türkiye'de "nerede, hangi ağız" tarafından kullanıldığı bilinmezken, söz konusu ifadelerin "Boşnak tanımından" kaldırılması talep edildi.

'İKİNCİ RASİM OZAN VAKASI' YORUMU

Sosyal medyada TDK'nin "Boşnak tanımı" için, "ikinci Rasim Ozan vakasıdır" ifadelerinde bulunuldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanmıştı. Boşnaklar Kütahyalı'ya büyük tepki göstermişti. Kütahyalı, bu ifadelerinden sonra kovulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sorun hep aynı devlet kurumlarında maaş almasını bilen uyuzlar işlerine yeteri kadar özen göstermiyorlar başka açıklaması olamaz boşnak sözcüğünün ilk anlamı bu olabilir mi yaa
türk dik kurumunda çalışanlar ve kurum komple kontrol den geçmeli işini yapmayıp yan gelip yatanlar bunu bi hata olarak geçiştirmemeli görevliler cezalandırılmalı
ALAKASI YOK DİL KURUMU KAFAYI YEMİŞ
Ney Ney diye konuşanlar a ilave gelmiş Başnak uydurulmuş açıklama.Türk Dil Kurumu’nun Liyakatli yetkilileri......
rasimi yuklndı herkes sorda tdk
Herhangi bir ülke sözlüklerinde türk yazınca bu karşılığı verse aman allahımm uuu kutsal ırka sen ne dedin yaaaa aboo
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