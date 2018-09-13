TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'nın Boşnak açıklaması büyük tepki topladı. TDK, Boşnak kelimesinin birinci anlamını, "Kocasından kaçarak başkasıyla evlenen kadın" olarak tanımladı. Bu tanımın, "Türkiye Tükçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırıldığı görüldü. Boşnak kelimesinin kamuoyunca bilinen manası ise ikinci tanımda yer aldı.
Boşnakların, TDK'nin sitesindeki "Boşnak tanımı" karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradıkları belirtildi. Sosyal medyada TDK'nin bu tanımına tepki gösterildi ve Boşnaklara saygısızlık yapıldığı ifade edildi.
TDK'nin "Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırdığı bu tanımın, Türkiye'de "nerede, hangi ağız" tarafından kullanıldığı bilinmezken, söz konusu ifadelerin "Boşnak tanımından" kaldırılması talep edildi.
Sosyal medyada TDK'nin "Boşnak tanımı" için, "ikinci Rasim Ozan vakasıdır" ifadelerinde bulunuldu.
Rasim Ozan Kütahyalı, Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanmıştı. Boşnaklar Kütahyalı'ya büyük tepki göstermişti. Kütahyalı, bu ifadelerinden sonra kovulmuştu.
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı
Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest
Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı
'3600 çocuk rahip tacizlerinin mağduru oldu'
Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Okuyucu Yorumları 6 yorum