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TDPB'den "1915 Olayları" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi: - "Birlik olarak, uluslararası güç odaklarının yalanlarına ve bazı ülke parlamentolarının almış olduğu kararlara bir kez daha tepki gösteriyor, çifte standarda son vermeye çağırıyoruz"

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin, "Birlik olarak, uluslararası güç odaklarının yalanlarına ve bazı ülke parlamentolarının almış olduğu kararlara bir kez daha tepki gösteriyor, çifte standarda son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, insanlık suçu işlemekle suçlanan Osmanlı Devleti'nin 4 asır boyunca Ermenilerin ne diline ne de dinine müdahale ettiğine dikkati çekti.

Bu gerçeklere rağmen Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlamanın, hem tarihi gerçeklere hem vicdani değerlere aykırı olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti 1915 Ermeni tehciriyle ilgili arşivlerini bütün bilim adamlarına sonuna kadar açmış ve tarafların da aynı öz güvenle açmalarını istemiştir ancak bugüne kadar başta Ermenistan ve ona destek veren hiçbir ülkeden çıt çıkmamıştır. 'Ermeni soykırımı' bir yalandır. Türkiye'yi zor durumda bırakma ve baskı altında tutma oyunudur. Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak, uluslararası güç odaklarının yalanlarına ve bazı ülke parlamentolarının almış olduğu kararlara bir kez daha tepki gösteriyor, çifte standarda son vermeye çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
1915 olayları Ermeni Nail Çelebi Türk Dünyası Parlamenterler Birliği

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