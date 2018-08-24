HABER

TDV gönüllülerini Zanzibar'da duygulandıran karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

TDV gönüllüleri teknelerle kurban eti ulaştırdığı Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'ın Tumbatu Adası'nda ilahilerle karşılandı - Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu: - "İnanılmaz bir şeydi. Biz tekneden kayıkla sahilde karaya çıkacağımız esnada hepsi boy boy sıralanmışlar. Kız çocukları bir yerde, erkek çocukları bir yerde ve bütün yüksek sesle gönüllerinden gelen duygu seliyle bizi ilahilerle karşıladılar"

ZANZİBAR (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonundaki gönüllüler Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'ın Tumbatu Adası'nda ilahilerle karşılandı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema ve dizi film oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da içinde olduğu TDV gönüllüleri ve vakıf yetkilileri, Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayan Zanzibar'da ikinci ve üçüncü gün de kurban eti dağıtımını yaptı.

Zanzibar'dan tekne ile ulaşımın sağlandığı Tumbatu Adası'na geçen gönüllüleri ada halkı sahilde ilahi, kaside ve teflerle karşıladı.

Sahilde bir süre çocuklarla ilgilenen gönüllüler daha sonra evleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Ada halkının kendilerini bu şekilde karşılamalarından oldukça etkilendiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"İnanılmaz bir şeydi. Biz tekneden kayıkla sahilde karaya çıkacağımız esnada hepsi boy boy sıralanmışlar. Kız çocukları bir yerde, erkek çocukları bir yerde ve bütün yüksek sesle gönüllerinden gelen duygu seliyle bizi ilahilerle karşıladılar. Onların o anına tanıklık etmek, onların o muhabbetinin tanığı olmak ve bizi o şekilde karşılıyor olmaları... Türkiye neresi Zanzibar neresi? Dünyanın bir ucu ama kurulmuş olan o gönül köprülerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin daima mazlum coğrafyalarda yaraları sarmaya çalıştığını, bu karşılamanın da bunun bir tezahürü olduğunu dile getirdi.

Sanatçı, edebiyatçı, yazar ve sinemacılara yardım ve gönüllülük faaliyetlerine katkıda bulunmalarını tavsiye eden Yenişehirlioğlu, "Burada şahit olduklarım ve yaşadıklarım unutulacak şeyler değildi ve bu güçlü organizasyon sayesinde çok güzel anlar yaşadık." dedi.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldıİğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı
Torbacı Nene yakalandı!Torbacı Nene yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tanzanya (TDV) Zanzibar

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

Torbacı Nene yakalandı!

Torbacı Nene yakalandı!

Taksim’de silahlı sesleri!

Taksim’de silahlı sesleri!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.