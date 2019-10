TDV Kagem’de “Anne Baba Okulu” başlıyor

Kadın, aile ve gençlik özelinde yapmış olduğu çalışmalara her dönem bir yenisini ekleyen Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), “Anne Baba Okulu” ile yeni bir projeye daha imza atıyor.

Programa dair açıklamalarda bulunan TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, “Aileye yönelik yapmış olduğumuz eğitimlere bu yıl bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile anne-babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi; mutlu, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin prensiplerini öğrenebilmesinin yanında çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin daha nitelikli hale gelebilmesini hedefliyoruz. Bu sebeple on dört hafta olarak planlanan seminer programımıza anne ve babaların birlikte katılımını önemsiyor ve kayıtlarımızı da bu doğrultuda alıyoruz” diye konuştu.

Her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde devam edecek olan seminerler kapsamında; Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı, Hamilelik Süreci ve Gebelik Psikolojisi, Anne Baba Bebek Etkileşimi ve Kendi Ebeveynlik Anlayışının Temelleri, Bebeğin Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Gelişimi 0 - 36 Ay, Çocukta Beslenme, Çalışan Anne/ Evdeki Anne ve Çocuk Psikolojisi, Koruyuculuktan Sınırsızlığa, Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi, Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme, Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları, Anlama Eşikleri ve İletişim, Çocukta Mahremiyet Eğitimi, Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü, Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temel Prensipleri, Çocuklarda Din Eğitimi gibi konu başlıkları etrafında gerçekleşecek.

7 Ekim 2019- 13 Ocak 2020 tarihleri arasında TDV KAGEM Konferans Salonunda devam edecek seminerler, her hafta pazartesi saat 18.30’da başlayacak. “Anne Baba Okulu” açılış programı "Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı" konu başlığıyla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Dr. Burhan İşliyen tarafından 7 Ekim Pazartesi saat 18.30’da gerçekleştirilecek.