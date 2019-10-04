HABER

TDV Kagem’de “Anne Baba Okulu” başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kadın, aile ve gençlik özelinde yapmış olduğu çalışmalara her dönem bir yenisini ekleyen Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), “Anne Baba Okulu” ile yeni bir projeye daha imza atıyor.Programa dair açıklamalarda bulunan TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, “Aileye yönelik yapmış olduğumuz eğitimlere bu yıl bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.

TDV Kagem’de “Anne Baba Okulu” başlıyor

Kadın, aile ve gençlik özelinde yapmış olduğu çalışmalara her dönem bir yenisini ekleyen Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), “Anne Baba Okulu” ile yeni bir projeye daha imza atıyor.
Programa dair açıklamalarda bulunan TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit, “Aileye yönelik yapmış olduğumuz eğitimlere bu yıl bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile anne-babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi; mutlu, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin prensiplerini öğrenebilmesinin yanında çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin daha nitelikli hale gelebilmesini hedefliyoruz. Bu sebeple on dört hafta olarak planlanan seminer programımıza anne ve babaların birlikte katılımını önemsiyor ve kayıtlarımızı da bu doğrultuda alıyoruz” diye konuştu.
Her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde devam edecek olan seminerler kapsamında; Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı, Hamilelik Süreci ve Gebelik Psikolojisi, Anne Baba Bebek Etkileşimi ve Kendi Ebeveynlik Anlayışının Temelleri, Bebeğin Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Gelişimi 0 - 36 Ay, Çocukta Beslenme, Çalışan Anne/ Evdeki Anne ve Çocuk Psikolojisi, Koruyuculuktan Sınırsızlığa, Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi, Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme, Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları, Anlama Eşikleri ve İletişim, Çocukta Mahremiyet Eğitimi, Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü, Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Temel Prensipleri, Çocuklarda Din Eğitimi gibi konu başlıkları etrafında gerçekleşecek.
7 Ekim 2019- 13 Ocak 2020 tarihleri arasında TDV KAGEM Konferans Salonunda devam edecek seminerler, her hafta pazartesi saat 18.30’da başlayacak. “Anne Baba Okulu” açılış programı "Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı" konu başlığıyla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Dr. Burhan İşliyen tarafından 7 Ekim Pazartesi saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

TDV Kagem’de “Anne Baba Okulu” başlıyor

TDV Kagem’de “Anne Baba Okulu” başlıyor

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Suriye’de kurulan yeni fakültelere rekor başvuruSuriye’de kurulan yeni fakültelere rekor başvuru
Çanakkale Boğazı sise teslimÇanakkale Boğazı sise teslim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.