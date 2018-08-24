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TDV Rusya'da 6 bin 130 hisse kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

TDV Rusya'da 6 bin 130 hisse kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” projesiyle Rusya Federasyonu’nda ihtiyaç sahiplerine toplam 6 bin 130 hisse kurban eti ulaştırdı.

TDV tarafından yapılan yazılı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde bu yıl da dünyanın 143 ülkesinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla kurban organizasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya’da düzenlenen kurban eti dağıtım projesiyle Türkiye ile Rusya arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirildiğine işaret edilen açıklamada, Moskova, St. Petersburg, Tataristan, Omsk, Baskurdistan, Stavropol bölgelerinde Kurban Bayramı süresince toplam 6 bin 130 hisse kurban etinin bir kısmı eğitim kurumlarındaki yurtlara olmak üzere, on binlerce aileye ulaştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı kurban Rusya türkiye diyanet vakfı

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