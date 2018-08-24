TDV Rusya'da 6 bin 130 hisse kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” projesiyle Rusya Federasyonu’nda ihtiyaç sahiplerine toplam 6 bin 130 hisse kurban eti ulaştırdı.
TDV tarafından yapılan yazılı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde bu yıl da dünyanın 143 ülkesinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla kurban organizasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya’da düzenlenen kurban eti dağıtım projesiyle Türkiye ile Rusya arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirildiğine işaret edilen açıklamada, Moskova, St. Petersburg, Tataristan, Omsk, Baskurdistan, Stavropol bölgelerinde Kurban Bayramı süresince toplam 6 bin 130 hisse kurban etinin bir kısmı eğitim kurumlarındaki yurtlara olmak üzere, on binlerce aileye ulaştırıldığı kaydedildi.
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum