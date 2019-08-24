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TDV yurtlarında ön kayıtlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde açtığı öğrenci yurtlarıyla üniversite öğrencilerine aile sıcaklığında barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yoğun ilgi devam ediyor.Ülke genelinde 32 il, 9 ilçede, 41 kız ve 22 erkek olmak üzere toplamda 63 yurt binasıyla hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, yeni eğitim-öğretim döneminde ön kayıtlarla öğrenci kabulüne başladı.Akademik eğitimin devam ettiği her yerde öğrencilere hizmet vermeyi hedefleyen ve her geçen gün büyüyen kapasitesi ile TDV Yurtları, bir önceki faaliyet döneminde 37 yurtla hizmet verirken, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ise 63 yurduyla hizmet verecek.Dinamik yapısıyla üniversiteli gençlere modern yaşam alanlarında eğitim hayatlarını sürdürme olanağı sağlayan yurtlar, gençlerin ilim, inanç ve sosyo-kültürel dünyalarını kurmalarına da öncülük ediyor.

TDV yurtlarında ön kayıtlar devam ediyor

Türkiye genelinde açtığı öğrenci yurtlarıyla üniversite öğrencilerine aile sıcaklığında barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına yoğun ilgi devam ediyor.
Ülke genelinde 32 il, 9 ilçede, 41 kız ve 22 erkek olmak üzere toplamda 63 yurt binasıyla hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, yeni eğitim-öğretim döneminde ön kayıtlarla öğrenci kabulüne başladı.
Akademik eğitimin devam ettiği her yerde öğrencilere hizmet vermeyi hedefleyen ve her geçen gün büyüyen kapasitesi ile TDV Yurtları, bir önceki faaliyet döneminde 37 yurtla hizmet verirken, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ise 63 yurduyla hizmet verecek.
Dinamik yapısıyla üniversiteli gençlere modern yaşam alanlarında eğitim hayatlarını sürdürme olanağı sağlayan yurtlar, gençlerin ilim, inanç ve sosyo-kültürel dünyalarını kurmalarına da öncülük ediyor. Tecrübeli personelleri vesilesiyle yurtlarda kalan öğrencilerin daha donanımlı bireyler haline gelmeleri için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği TDV yurtlarında öğrencilerin güvenliği için de güvenlik kamerası donanımı bulunduğu gibi parmak izi ile giriş-çıkış yapan öğrenci hakkında velilerin bilgilendirilmesi gibi konularda son teknoloji imkanlar kullanılıyor.
Yurtlarda kalan öğrenciler Vakfın sunduğu burs imkanlarına başvurabildiği gibi ders çalışma salonları, TV-Dinlenme odaları, spor salonları, kantin ve kütüphane, 24 saat kesintisiz sıcak su, sınırsız internet, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma, hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği; hafta sonu ise kahvaltı, öğle ve akşam yemeği gibi imkânlardan da eksiksiz faydalanabiliyor.

TDV yurtlarında ön kayıtlar devam ediyor

TDV yurtlarında ön kayıtlar devam ediyor

TDV yurtlarında ön kayıtlar devam ediyor

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