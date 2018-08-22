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TDV'den Gambiya'da kurban programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

TDV, ülkede vekaletle kesilen kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), Gambiya'da yürüttüğü Vekaletle Kurban Kesim Programı tamamlandı.

TDV'nin 3 kişilik gönüllü heyeti, Talinding, Farato ve Kerewan kentlerinde 700 hisseden oluşan 100 büyükbaş hayvanın kesimini yaparak, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Heyet Başkanı Hakan Aktaş, Gambiya'daki kurban organizasyonu hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

TDV'nin yurt dışı kurban faaliyetlerine verdiği öneme dikkati çeken Aktaş, Gambiya'daki faaliyetlerini başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Aktaş, "Uzak coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimizin bayram sevinçlerine ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye olarak her zaman tüm İslam aleminin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin ki biz her zaman veren el olalım." diye konuştu.

TDV, bu yıl 145 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet Gambiya kurban (TDV)

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