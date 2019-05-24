TDV'den Nijerya'da uluslararası öğrenci mülakatı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen uluslararası öğrenci mülakatlarına 80'in üzerinde öğrenci katıldı.

TDV, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda, Diyanet Vakfının desteğiyle Uluslararası Öğrenci Bursları kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da öğrenci seçmek için mülakatlar yapıyor. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TDV Temsilcisi Halit Ziya Ciddi, 80'in üzerinde öğrenciyle mülakat yaptıklarını belirtti.

Mülakatta başarılı olan öğrencilerin Konya, Kayseri, Bursa, Ankara ve İstanbul'da bulunan imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim göreceğini dile getiren Ciddi, "Mezun olan öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde burada din eğitime katkı sağlayacaklar." dedi.

Sınav ve mülakatlar ile ilgili bilgi veren Ciddi, "Öğrenci seçimlerimizde görsel yetenek testi, Kur'an-ı Kerim ezberi ve güncel dini bilgiler ile ilgili sorular soruyoruz ve bunun neticesinde bir karara varıp öğrencilere puan verip öğrenci seçiyoruz." diye konuştu.