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TDV'nin Afrika yardımı hız kesmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfınca, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine 44 yıldan beri 111 milyon 600 bin dolar değerinde yardım yapıldı - Türkiye'de Afrikalı bin 3, Somali'de ise bin 110 öğrenciye eğitim hizmeti veren Vakıf, ayrıca bir milyon 95 bin 432 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı - Ramazan yardımları kapsamında ise 331 bin 436 gıda kolisi ile iftar sofraları kuran Vakıf, 294 su kuyusunu da hizmete açtı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 111 milyon 600 bin dolar değerinde yardım yapıldı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulduğu 1975'ten beri açlık ve yoksulluğun sürdüğü Afrika'da ihtiyaç sahiplerine eğitim, kültür, sosyal ve acil insani yardım kapsamında milyonlarca dolar değerinde yardım ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, dünyanın neresinde mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Afrika ülkelerinden bin 3 öğrenciye Türkiye'de, Somali'de ise 4 okulda bin 110 öğrenciye eğitim hizmeti verdik." ifadelerini kullandı.

Polat, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi'nde geçen yıl 23 Afrikalı öğrencinin, Türkçe dil eğitimini tamamladığını ve 82 öğrencinin ise eğitimlerinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Vekalet yoluyla kurban kesim projesi kapsamında, Afrika ülkelerinde bir milyon 95 bin 432 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ramazan yardımları kapsamında ise 331 bin 436 gıda kolisi dağıtıp iftar sofraları kurduk. Ayrıca 294 su kuyusu açtık. Bölgede acil insani yardım, cami ve mescitlerin yapım ve onarımı, bina inşa ve onarım gibi yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. 'Hediyem Kur'an Olsun' projesiyle 24 ülkede 9 dilde mealli Kur'an-ı Kerim dağıttık. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı olarak, Afrika ülkelerine 44 yılda 111 milyon 600 bin dolarlık yardım ulaştırdık."

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TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat TDV'den Afrika ülkelerine milyonlarca dolar yardım

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