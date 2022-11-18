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TEB çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? TEB şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, vatandaşların en çok işlem yaptığı yerlerden biridir. Son dönemlerde mobil bankacılık veya internet bankacılığı gibi yeni trendler ön plana çıksa da bankaya giderek yapılması gereken işlemler için vatandaşların bilmek istediği konular bulunmaktadır. Bankaların açılış ve kapanış saatleri, öğle molaları gibi detaylar merak edilmektedir. En çok tercih edilen bankalardan birisi olan TEB şubeleri ne zaman açılıyor, hafta sonu çalışıyor mu?

TEB çalışma saatleri nedir, cumartesi günleri açık mı? TEB şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TEB geniş bir müşteri portföyüne sahip bir bankadır. Bankanın müşterileri internet bankacılığı üzerinden değil de banka şubeleri üzerinden işlemlerini yaptırmak istediklerinde bankanın açılış ve kapanış saatleri, öğle arası veya cumartesi çalışma durumlarını öğrenmek istemektedir. Bu bilgileri öğrenmek isteyen bireyler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır.

TEB çalışma saatleri nedir?

TEB uzun zamandır varlığını sürdüren, önemli bir kitleye hizmet veren bir bankadır. Bankanın müşterileri internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi hizmetlerden sıklıkla yararlanmaktadır ama bunun yanında bankaya gidip işlem yapmak isteyen müşteriler çalışma saatlerini öğrenmek isterler. TEB çalışma saatleri şöyledir:

TEB hafta içi çalışma saatleri: 09.00 - 17.00
TEB hafta sonu çalışma saatleri: Kapalıdır.

TEB saat kaçta açılıyor?

TEB mesai saatine 09.00 itibarıyla başlamaktadır. TEB müşterileri bankadan 09.00 saati itibari ile hizmet alabilmektedir. TEB açılış saati bayram ve özel günle haricinde bu şekilde hizmet vermektedir. TEB şube çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. TEB şubelerinde işlemlerini yaptırmak isteyen müşteriler günün bu saatleri aralığında TEB’den hizmet alabilirler.

TEB mesai saatine 09.00’da başlamaktadır. TEB öğle arası saatleri 12.30’da başlayıp 13.30’da öğle molasını tamamlamaktadır. TEB öğle arası saatleri 12.30 - 13.30 arasındadır.

TEB saat kaçta kapanıyor?

TEB mesai saatine 17.00’den sonra son vermektedir. TEB kapanış saati 17:00 olarak belirtilmiştir. TEB müşterileri bayram ve özel günler haricinde bu saate kadar bankanın hizmetlerinden yararlanabilir. TEB mesai saatleri 09.00 - 17.00 aralığındadır. TEB bankasından hizmet almak isteyen müşteriler bu saatler dışında farklı yollarla banka hizmetinden yararlanabilirler. Mobil bankacılık veya telefon bankacılığından yararlanabilirler.

TEB cumartesi günleri açık mı?

TEB hafta içi hizmet veren bir bankadır. Hafta sonları TEB bankası açık değildir. TEB bu sebeple cumartesi günleri hizmet vermez.

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