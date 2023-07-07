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Teçhizatları tam, sayıları 50! Komandolar oraya kamp kurdu, bölgede kuş uçurtmuyorlar

07.07.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı tam teçhizatlı 50 komando, Honaz Dağı Milli Parkı'nda kuş uçurtmuyor. Her an tetikte olan komandolar orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde.

Türkiye'de yazları tedirginlik yaratan orman yangınları karşı komando da devreye girdi. Honaz Dağı Milli Parkı'na kamp kuran 50 komando, devriye gezip bölgeden geçen araçları denetliyor. Milli Parka girişlerde de kimlik kontrolü yapıyorlar. Bölge sakinleri komandoların görev yapmasından memnun.

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MİLLİ PARK'TA KAMP KURDULAR

Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 571 rakımlı Honaz'daki Honaz Dağı Milli Parkı'nda, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü kamp kurdu. Tam teçhizatlı 50 komando, milli park girişinde nöbet tutup orman içinde olası yangınlara karşı devriye görevi yapıyor. Havadan dron denetimi yapan ekipler orman içlerinde de motosiklet ve araçlarla devriye atıyor. Ekipler ayrıca bölgeden geçen araçları kontrol edip kimlik sorgusu yapıyor.

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ONLARIN DENETİMİNDEN GEÇMEDEN GİRİŞ YOK

Milli parka su doldurmak için gelen bölge sakini Zühtü Bahlat, "Bu bölgenin halkı olarak komandoları, milli parkta görmekten dolayı son derece mutluyuz. Yaz geldi, yangın riskleri arttı. Bu nedenle komandolarımız da milli parkta devriye atıyor. Milli parkın girişlerinde araçları ve sürücüleri kontrol ediyorlar. Bu denetimlerden son derece memnunuz" dedi.

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ORMANLAR İÇİN TEDBİR

Denizli Valiliği de olası orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 31 Ekim'e kadar ormanlarda ateş yakılmasının saat 20.00'den sonra yasaklandığının belirtildiği açıklamada, "Meteorolojiden alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde ilimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. 31 Ekim 2023 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

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(DHA)

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orman yangını Komando

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