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Haberi alır almaz akın ettiler, saatlerle yarış! Vergi zamları sonrası sınır kapılarında yoğunluk: 14 bin TL fazla ödememek için...

07.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

SINIR KAPISINDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

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Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.

Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda. (İHA)

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resmi gazete Artvin Gürcistan Sarp Sınır Kapısı vergi harç telefon

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