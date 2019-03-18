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Tecridi protesto için intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyor

18.03.2019 02:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da tutuklu bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in PKK lideri Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla dün kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı. Ailesi, Emniyet'in Gezen'in cenazesini bu gece defnetmek istediğini söyledi.

Tecridi protesto için intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyor

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 30 yaşındaki Zülküf Gezen'in PKK'nın İmralı'da bulunan lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla dün kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı.

Amcası Ahmet Gezen, yeğeni Zülküf'ün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı 12 yıldır hapis yattığını söyledi.

Ailesiyle 15 günde bir telefonla görüştüğünü, durumunun iyi olduğunu söylediğini aktaran Ahmet Gezen, yeğeninin "tecride karşı yaşamına son verdiğini" öğrendiklerini belirtti.

Gezen, "İstanbul'dan avukatları gönderdik, cenaze yarın gelecekti ama sizinle konuşmadan on dakika önce Emniyet'ten geldiler ve haberimiz olmadan, yeğenimin cenazesini bu gece uçakla Diyarbakır'a getirdiklerini söylediler. Yarın herhangi bir provokasyon olmasın diye, yeğenimi bu gece gömmemizi istiyorlar" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Öcalan'ın avukatları ya da aile üyeleriyle görüştürülmemesiyle Öcalan'ın üzerinde uygulandığını söylediği tecridi protesto etmek amacıyla 131 gün önce süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlamıştı.

Güven'in ardından aralarında HDP'nin eski milletvekili Selma Irmak, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de olduğu 335 tutuklu ve hükümlü de eyleme katılıyor. HDP'den yapılan açıklamalara göre, 1 Mart tarihinden itibarıyla Türkiye'deki 130 cezaevinde yaşlı ve çocuklar hariç yaklaşık beş bin tutuklu ve hükümlü daha süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eyleminde bulunuyor.

Ahmet Gezen: Zülküf 1 Mart'ta açlık grevine girdi ama vazgeçirildi

Ahmet Gezen, yeğeni Zülküf'ün de 1 Mart'tan itibaren açlık grevine girdiğini ama Hepatit B hastası olduğu için onuncu günün sonunda arkadaşlarının ona eylemden vazgeçirdiğini söyledi.

Gezen, yeğeninin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını, intiharının nedeninin ise "tecridi protesto etmek" olduğunu ifade etti.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Gezen ailesinin evini ziyaret ettiğinde cenazenin havaalanına getirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Havaalanından cenazenin defnedileceği Yeniköy mezarlığına giden tüm yolların kapatıldığını söyleyen Başaran, milletvekillerinin de mezarlığa alınmadığını söyledi.

https://twitter.com/ayseacar\_b/status/1107413648350285824

Başaran, "Havaalanı kapısında mahsur kaldık, ailenin bazı üyelerini cenazeyle birlikte aldılar ama bize izin vermiyor. Hükümetin kararı olduğunu söylüyorlar, yazılı bir karar da yok" dedi.

Başaran, hükümeti birçok defa böyle sonuçlar doğurabileceği için bu eylemi dikkate almaları konusunda uyardıklarını söyledi ve "Eğer binlerce insan aynı taleple grevdeyse bu, görmezden gelinemez" dedi.

Başaran, cezaevlerinde bu eyleme giren 335 kişilik ilk gruptan birçok tutuklunun görme yetisini kaybettiği ve sağlık durumlarının çok kritik olduğunu söyledi.

30 yaşındaki Zülküf Gezen, 10 Ekim 2007 yılında Diyarbakır Balıkçılarbaşı Semti'nde bir polisin yaşamını yitirdiği, ikisi polis altı kişinin yaraladığı bir saldırıyla ilgili olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, 2010 yılında 109 yıl 6 ay ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı belirtiliyor.

Tecridi protesto için intihar ettiği açıklanan Zülküf Gezen'in cenazesi bu gece defnediliyor

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