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TED İzmir Kolejinden iklim için okul grevine 100 öğrencisiyle destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

TED İzmir Koleji öğrencileri, İsveç’te başlattığı iklim kriziyle mücadele hareketi tüm dünyaya yayılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in izinden giderek, toplumları iklim değişikliğine karşı önlem almaya çağırdı.

TED İzmir Kolejinden iklim için okul grevine 100 öğrencisiyle destek

TED İzmir Koleji öğrencileri, İsveç’te başlattığı iklim kriziyle mücadele hareketi tüm dünyaya yayılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in izinden giderek, toplumları iklim değişikliğine karşı önlem almaya çağırdı. 15 Mart’ta gerçekleştirilen küresel okul grevine Urla’dan destek veren 100 TED İzmir Koleji öğrencisi "Dünya bizim evimiz, evimiz yanıyor" sloganları ile yürüyerek farkındalık çalışmalarına katkıda bulundu.
TED İzmir Koleji, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla dünya çapında bir süredir gençlerin öncülüğünde hazırlığı yapılan ’İklim için okul grevi’ farkındalık hareketine destek verdi. 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen okul greviyle tüm dünyayı iklim sorunu konusunda önlem almaya çağıran küresel etkinliğe TED İzmir Koleji, 100 öğrencisiyle katıldı. TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile açılan TED Denizcilik Kulübü öğrencileri, Urla sokaklarında hazırladıkları pankartlar eşliğinde, "Dünya bizim evimiz, evimiz yanıyor" sloganlarıyla yürüdü. Urla halkının ve öğrenci velilerinin yoğun desteğiyle gerçekleşen yürüyüşe TED İzmir Koleji Bando Takımı da katıldı.

123 ülkede gerçekleştirildi
16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in geçtiğimiz yıl Ağustos ayında iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İsveç Parlamentosu önünde tek başına gerçekleştirdiği eylem tüm dünyaya örnek oldu. Z kuşağının öncülük ettiği ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Küresel Okul Grevi’ 15 Mart Cuma günü 123 ülkede 2 bin 52 farklı yerde yapıldı. İklim hareketine Türkiye de katıldı. TED İzmir Koleji öğrencilerinin yanı sıra İstanbul, Muğla ve Antalya’daki öğrenciler de küresel okul grevine destek olarak iklim konusunda sınıfta kalan dünyaya mesajlarını ulaştırdı.

TED İzmir Kolejinden iklim için okul grevine 100 öğrencisiyle destek

TED İzmir Kolejinden iklim için okul grevine 100 öğrencisiyle destek

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