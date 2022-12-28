TEDAŞ çalışma saatleri: TEDAŞ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’nin elektrik dağıtımı ve parakende satışından sorumlu devlete bağlı bir birim olan TEDAŞ, 21 bölgenin elektrik dağıtımdan ve fiyatların belirlenmesinden sorumlu, ülkemizin önemli şirketlerinden birisi konumundadır. Elektrik dağıtımını tek bir çatı altından toplayabilmek adına kurulan şirket, ülkenin her geçen gün büyümesi ve nüfus kazanması ile birlikte daha da önemli bir yapı hâline gelmiştir.

TEDAŞ mesai saatleri nedir?

Milyonlarca insanın elektrik dağıtımından sorumlu olmasıyla birlikte çalışma saatleri de herkesi ilgilendiren konulardan birisi hâline gelmektedir. Ülkemizin farklı bölgelerinde Tedaş’ın 21 tane bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Bu bölge müdürlükleri ülkemizin tamamını kapsayacak şekilde planlanıp şehirlere bölünerek hizmetlerini vermektedirler. TEDAŞ mesai saatleri şubelerde benzer olsa da TEDAŞ vezne çalışma saatleri ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

21 ayrı bölgede bulunan TEDAŞ Genel Müdürlükleri hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verirken hafta sonları hizmet vermemektedir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Ankara’da bulunmaktadır. Vatandaşlar iletişime geçmek istediklerinde çağrı merkezini arayarak dilek ve şikâyetlerini ileterek diledikleri konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

TEDAŞ kaçta açılıyor?

Milyonlarca insanın kullanımında olduğu için Tedaş’ın çalışma saatleri, hafta sonu açık olup olmadığı oldukça merak edilmektedir. TEDAŞ mesai saatleri pek çok devlet kurumuyla benzerlik gösterir. TEDAŞ vezne çalışma saatleri hafta içi günlerinde aynı saatler arasında hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. TEDAŞ açılış saati sabah 08.00 olarak belirlenmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri de sabah 08.00'da başlamaktadır.

TEDAŞ öğle arası kaçta?

Sabah saat 08.00'da başlayan TEDAŞ mesai saatleri akşam kapanışa kadar devam eder. Ancak TEDAŞ öğle arası saatleri içerisinde hizmet vermez. Bu bağlamda TEDAŞ öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arasıdır ve bu aralıkta hizmet vermez. Öğle arası bittikten sonra hizmet vermeye devam eder.

TEDAŞ kaçta kapanıyor?

TEDAŞ’ın açılış ve kapanış saatleri yurdun her yerinde aynı saat aralıkları olarak ayarlanmıştır. TEDAŞ açılış saati sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet vermektedir. Bu saat aralıklarında vatandaşlar TEDAŞ'tan hizmet alabilmektedirler. Sıkça sorulan "TEDAŞ kaça kadar açık?" sorusunun cevabı ise 17.00'dur. TEDAŞ kapanış saati tüm şubeler için 17.00 olarak belirlenmiştir. TEDAŞ mesai saatleri hafta içi günlerinde şu şekildedir:

Pazartesi: Sabah saat 08.00, akşam saat 17.00 arası

Salı: Sabah saat 08.00, akşam saat 17.00 arası

Çarşamba: Sabah saat 08.00, akşam saat 17.00 arası

Perşembe: Sabah saat 08.00, akşam saat 17.00 arası

Cuma: Sabah saat 08.00, akşam saat 17.00 arası

TEDAŞ cumartesi açık mı?

TEDAŞ çalışma saatleri resmî günler ve başka sebeplerden dolayı değişkenlik gösterebilir ancak genel olarak mesai saatleri aynıdır. Hafta içi günlerinde hizmet veren TEDAŞ hafta sonu çalışma saatleri yoktur. Bu nedenle TEDAŞ cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Milyonlarca insanın hizmet aldığı TEDAŞ'ın hizmet binaları ve genel müdürlükleri cumartesi ve pazar kapalıdır. Vatandaşlar hafta içi hizmet almaya devam etmektedir.



