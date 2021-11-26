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Tedavi edilmeyen kıl dönmesi birçok sorun oluşturuyor

26.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıl dönmesi veya tıp dilinde pilonidal sinüs olarak bilinen hastalık, her ne kadar önemsiz bir hastalık olarak görülse de hastaların yaşam kalitesini etkiliyor. Toplumda oldukça yaygın olması ve yüksek tekrarlama riski nedeniyle önemini halen korumakta olan bu hastalıkla ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal önemli bilgiler verdi.

Tedavi edilmeyen kıl dönmesi birçok sorun oluşturuyor

Kılların cilt altında ilerleyerek, iltihabi süreç başlatması sonucu oluşan bir durumdur. Kıl dönmesi olan kıl olan her bölgede oluşabilecek bir hastalık olsada en sık görüldüğü yer kuyruk sokumudur.

Kaykılarak oturmak oluşum ihtimalini arttırmaktadır.

Belirtilerin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir.

A: Kuyruk sokumunda 2 adet kıl dönmesi deliği görülmekte

B: Kıl dönmesi alanının üstü açılarak içi boşaltılabilir

C: Kıl dönmesi alanının tümü çıkarılabilir

AMELİYATSIZ KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ

Anestezi gerekmeksizin, ameliyathane, anestezi tetkikleri gibi işlemlerle uğraşmadan, 15 dakika içinde günlük hayatınıza döndüğünüz bir tedavi yöntemidir.

Tedavinizi gerçekleştirirken tek kullanımlık cihazlar kullanmaktayız. Böylece tedaviniz size özel ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hastanede yatış, işinizden alıkoyacak ağrı, pansuman ya da günlük hayatınızı idame etmenize engel bir durum oluşmamaktadır. 15 dakika sonra hayatınıza devam edebilmenin konforunu yaşarsınız.

İşlem sonrası aynı gün işe gidebilir, spor yapabilir, sınavınıza ya da dersinize devam edebilirsiniz.

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toplu iğne başı şeklinde delik veya delikler

Ağrı
Şişlik
Akıntı
Kaşıntı

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ

Teşhis ve tedavisinin mutlak yapılması gereken bir hastalıktır. Kişi tarafından ihmal edildiği, tedavi edilmediği taktirde başlarda akut seyreden durum kronik hale dönüşebilmektedir. Kıl dönmesi tedavi edilmezse hastaya vereceği zararlar şunlardır:

Oluşan apse giderek şiddetini artırır.
Kaşıntı ve koku şikayetleri artar.
Bölgeye yerleşen kılların yanına yenisi gelebilir.
Tedavi edilmediğinde kronik hali alır ve hastaya ciddi ağrılar verir.

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Anahtar Kelimeler:
kıl dönmesi
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