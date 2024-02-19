Tedavi edilmezse... KBB uzmanı uyardı! 'Okul başarısını olumsuz etkileyebilir'

KBB Uzm. Opr. Dr. Yunus Karadavut, çocuklarda alerji ve üst solunum yolu hastalıkları hakkında uyarılarda bulundu.

"SÜT ÇOCUKLARINDA DAHA SIK RASTLANIYOR"

Çocukların yılda genellikle ortalama 3-8, erişkinlerin ise 2-5 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebileceğini söyleyen Opr. Dr. Karadavut, “Kreş, okul ve 2 yaşa kadar olan süt çocukluğu dönemlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bazı çocuklarda sık hastalanmaya zemin hazırlayan bazı faktörler olabilir. Bunlardan başlıcaları bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, uygunsuz çevresel etkenler (kalabalık ev ortamı, evde sigaraya maruziyet), uygunsuz sağlık ve beslenme şartları, kreş-yuva ve okul ortamında hasta çocuklar ile sık temas, okul çağında kardeşe sahip olma, alerjik hastalıklar, üst ve alt solunum yollarının anatomik kusurları ve gastroözofageal reflü olabilmektedir” diye konuştu.

"ASTIM VE ALERJİK RİNİT SIK GÖRÜLEBİLİR"

Enfeksiyonlara yatkınlık oluşturan alerjik hastalıklara da dikkat çeken Dr. Karadavut, “Astım ve alerjik rinit, çocukluk döneminde sık görülen solunum yolu alerjik hastalıklarıdır. Alerjik hastalığı olanlarda, enfeksiyon ve alerji arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmalarda alerjik kişilerde hem doğal immün (bağışıklık) sistemde hem de sonradan oluşan edinsel immün sistemde oluşan pek çok immünolojik anormallik ve fonksiyon bozukluğunun olduğu gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

"ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Alerjik rinitin bulgularına dikkat çeken Dr. Karadavut, şunları söyledi:

"Alerjik rinit; tekrarlayan burun akıntısı, tıkanıklık, geniz akıntısı, hapşırık, burunda kaşıntı semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bulgular olabilir. Bu iki durum birbirine karışabilir ve bu hastalara sıklıkla antibiyotik tedavileri verilebilmektedir. Alerjik rinit ve astım hastalığı olan çocuklar, solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındırlar. Alerjik hastalığı olan çocuklarda nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları daha uzun sürmekte ve daha ciddi seyredebilmektedir. Sağlıklı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonları, herhangi bir komplikasyona neden olmadan iyileşebilirken, alerjik rinit ve astım gibi hastalığı olan çocuklarda bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bakteriyel pnömoni (zatürre), dehidratasyon (vücudun susuz kalması), sinüs hastalıkları, orta kulak enfeksiyonları, tonsillit (bademcik iltihabı) ve astım gibi var olan hastalıklarda kötüleşme gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir."

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN"

Dr. Karadavut, “Çocuklarda bu tür problemler, sıklıkla gereksiz antibiyotik kullanımı, okul devamsızlığı, çocuğun okul başarısında düşme, dikkat dağınıklığı ve ebeveynlerde de iş gücü kaybı gibi durumlara neden olmaktadır. Sık üst solunum yolu hastalığı (ÜSYE) ve alerji öyküsü olan çocuklarda, bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi açısından çocuk hastalıkları ve allerji-immunoloji uzmanlarının da görüşü alınmalıdır. Üst solunum yolunda görülebilecek anatomik problemler açısından (geniz eti, bademcik, kulak ve burun ile ilgili yapısal problemler gibi) da mutlaka bir Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

