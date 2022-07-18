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Tedavisi bulunmuyor! Margburg virüsünden Gana'da 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi karantinada

18.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, iki kişide Ebola'ya yol açan virüsle aynı aileden ölümcül Margburg virüsü görüldüğü teyit edildi. Margburg'un tedavisi bulunmazken doktorlar, bolca su içmenin ve belirli semptomları tedavi etmenin hastanın yaşama şansını artırdığına inanıyor. Sıklıkla hastayı öldüren ağır bir hastalığa yol açan virüsün bazı semptomları baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, kan kusma ve kanama.

Tedavisi bulunmuyor! Margburg virüsünden Gana'da 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi karantinada

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, ölümcül Margburg virüsü sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkililer, bu kişilerle temaslı 98 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, iki hastanın da geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki Aşanti bölgesinde, bir hastanede hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Ebola'ya yol açan virüse benzer Margburg'un tedavisi bulunmuyor. Ancak doktorlar, bolca su içmenin ve belirli semptomları tedavi etmenin hastanın yaşama şansını artırdığına inanıyor.

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Margburg, insanlara yarasalardan geçebiliyor, insandan insana da vücüt sıvılarından bulaşabiliyor.

İŞTE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Sıklıkla hastayı öldüren ağır bir hastalığa yol açan virüsün bazı semptomları baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, kan kusma ve kanama.

Gana'da yetkililer halka mağaralardan uzak durma ve tüm et ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirme çağrısı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsün daha öne Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika ve Uganda'da görüldüğünü açıkladı.

İlk Margburg salgını 1967'de Almanya'da görülmüş ve yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Margburg virüsü 2005'te Angola'da 200'den fazla işinin ölümüne yol açmıştı.

WHO'ya göre bu, kayıtlara geçen en ölümcül Margburg virüsü salgını olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gana marburg
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