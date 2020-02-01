‘TEDAVİSİNİ YARIM BIRAKAN HASTALAR GERİ DÖNSÜN’

Özlem YURTÇU KARABULUT- Mertcan ÖZTÜRK/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi görürken, 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılıp dışarı çıkarak korkuyla evlerine giden hastalara Üniversite Rektörü Kutbeddin Demridağ ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, geri dönün çağrısında bulundu. Demridağ ve Ayten, binalarında tüm kontrollerin tamamlandığını, herhangi bir hasar tespiti bulunmadığını belirterek, tedavisini yarım bırakan hastaların güvenle hastaneye dönebileceklerini söyledi.

Elazığ’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde durumu ağır olmayan ama yatarak tedavi gören çok sayıda hasta panik içerisinde tekerlekli sandalye ya da sedye ile yakınları tarafından bahçeye çıkarıldı. Ardından da tedavilerini yarım bırakıp, daha güvenli olduğu düşüncesiyle ya evlerine, ya da yakınlarının yanına gitti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demridağ, hastaların güvenle hastaneye dönebileceğini söylerek, “Depremi, üniversitemizin bütün alanlarında, şehrin diğer yerlerindeki gibi, aynı şekilde hissettik. İlk dakikalarda buraya geldiğimde, hastalar panikleyince şunu söyledim; olabileceğiniz en güvenli bina burası. Dışarı çıktığınızda kafanıza bir şey düşebilir, eviniz yıkılabilir ama Allah muhafaza çok büyük bir depremde bile en son yıkılacak binalardan birisi burası dedimö diye konuştu.