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Tedirgin eden görüntüler! Savaşa 41 metre kalmış

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Uydu fotoğrafları Çin savaş gemisi ile Amerikan Destroyer'ının çarpışmaya ne kadrar yakın olduklarını gözler önüne serdi.

Tedirgin eden görüntüler! Savaşa 41 metre kalmış

Amerikan ordusu tarafından çekilen uydu görüntüleri Çin savaş gemisi ile Amerikan Decatur'ının çarpışmaya ne kadar yakın olduklarını gözler önüne serdi.

Pazar günü Çin savaş gemisinin Amerikan gemisine Güney Çin Denizi'nde engelleme yaptığı bildirilmişti.

Amerikan donanması olayın görüntülerini paylaştı. Amerikalı yetkililer Çin gemisinin 41 metre kadar yaklaştığını duyurdu. Çin savaş gemisinin Amerikan Decatur'ının bölgeden ayrılması için tehlikeli ve agresif manevralar yaptığı belirtildi.

CNN'e fotoğrafları değerlendiren Amerikan Donanması'nda 12 yıl görev almış bir yetkili gemilerin neredeyse çarpışmak üzere olduğunu belirtti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor. ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

OLAYIN ARDINDAN MATTIS, ÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

Pentagon'dan açıklama yapan bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.

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