Tedirgin eden korona açıklaması: Temmuz'a kadar mümkün değil

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, yapılan araştırmalarda, koronavirüsün SARS’tan 3 kat daha fazla patojen ürettiği ortaya çıktı.

Hong Kong’da Kovid-19 hastalarının ciğer dokusu örneği kullanılarak yapılan araştırma, koronavirüsün SARS’tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya çıkardı.

Bu arada araştırmayı yürüten doktorlardan mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuza kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç yolu yok" açıklamasında bulundu.

South China Morning Post’ta yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesi’nde ilk kez koronavirüs hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı.

Altı hasta, araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.

Araştırmanın sonunda Covid-19'un 48 saat için de 100'e yakın kez türeyebileyeceği, bu sayısının Sars için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda Covid-19'un Sars virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına neden olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp ürüyor" dedi.

Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini zorlaştırıldığını bu nedenle tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi.

