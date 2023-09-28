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Tefecilik, yağma, dolandırıcılık ve insan ticareti... Terkinler çetesi çökertildi! Nazi Terkinler'den küstah tepki: "Çok güzel reklam yaptık..."

28.09.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, dolandırıclık ve insan ticareti suçları işleyen Terkinler çetesi çökertildi. Çökertilen çete Bakan Yerlikaya tarafından açıklanırken, çete lideri Nazi Terkinler, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bas oğlum bas, çok güzel bir reklam yaptık, bas" dedi.

Tefecilik, yağma, dolandırıcılık ve insan ticareti... Terkinler çetesi çökertildi! Nazi Terkinler'den küstah tepki: "Çok güzel reklam yaptık..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Terkinler çetesine gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki 57 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, 1387 mermi, 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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2 MİLYON LİRA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Öte yandan İnegöl'de 1 eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içinde 2 milyon TL ele geçirilirken, aramalarda ayrıca 1540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim kart, usb bellek ve doküman bulundu.

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Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıp, Bursa'ya getirilen çete üyelerinin, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda, 6 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

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SPOR KULÜBÜNE SPONSOR OLUP İHALELERE GİRMİŞLER

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin, ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı. Çetenin, belediye ihalelerine de fesat karıştırıp, ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettiği ve bu nedenle İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın, 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

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31 ŞİRKETE KAYYIM ATANACAK

İşledikleri suçlarla ilgili, haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin, ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca, soruşturmaların daha önce başlamadan bittiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 8 aydır yürüttüğü fiziki ve teknik takiple, 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı, ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine ileriki günlerde kayyım atanacağı, çetenin terör bağlantısının olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

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Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri ise bugün bitti. Aralarında çete lideri Nazi Terkinler'in de olduğu 35 şüpheli sorgularının tamamlanmasıyla, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çete lideri Nazi Terkinler, adliyeye sevki sırasında, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bas oğlum bas, çok güzel bir reklam yaptık, bas" derken, bir şüpheli ise ayağındaki ayakkabıyı fırlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya çete

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