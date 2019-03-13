Tefecilik yapan çete 3 operasyonda çökertildi

Mersin ve Antalya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bazı kişilerin, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntıları fırsat bilerek faiz karşılığı para verdiği, karşılığında miktar ve alacak bilgileri boş bırakılmış senet aldıkları, vatandaşın parayı ödeyememesi durumunda ise boş senetlere istedikleri rakamı yazarak icra takibi başlattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Geçen yıl başlatılan ve 7 ay süren çalışmanın ardından 18 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen deliller üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında 26 Aralık 2018 tarihinde ikinci operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.