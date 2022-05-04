HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır nasıl şehit oldu?

Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır nasıl şehit oldu?

04.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli soruları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Zeytindalı Harekât Bölgesi'nde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybeden Teğmen Talha Bahadır'dan acı haber geldi. Peki, Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır nasıl şehit oldu?

Zeytindalı Harekat Bölgesinde, teröristlerce yapılan hain füze saldırısı sonucunda İstihkam Teğmen Talha Bahadır hayatını kaybetti. Şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı.

TEĞMEN TALHA BAHADIR KİMDİR?

Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Vali Muammer Erol'un yaptığı açıklamada, Talha Bahadır’ın Çiftlikköy Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu Müdürü Hakkı Bahadır’ın oğlu olduğu belirtildi.

62722bbd470a9b3e4490f298

TEĞMEN TALHA BAHADIR NASIL ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık’tan ‘Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ açıklamasıBakan Derya Yanık’tan ‘Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’ açıklaması
Pasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdilerPasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtı şehit Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.