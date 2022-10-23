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Tehdit edip gittiler, sonra tekrar geldiler! "Damsız alınmıyor" kavgasında 6 yaralı

23.10.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bara giden kişilerin damsız alınmadığı gerekçesiyle başlattığı bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Tehdit edip gittiler, sonra tekrar geldiler! "Damsız alınmıyor" kavgasında 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde bara gelen kimliği belirsiz kişiler ‘damsız alınmıyor’ gerekçesiyle çalışanlar ile kavga etti.

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Tehdit ederek olay yerinden ayrılan grup bugün tekrar bara geldi. Bar çalışanı A.U. ile başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

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6 KİŞİ YARALANDI

Bar sahibi İ.N. ve oğlu S.N.’nin de dâhil olduğu kavgada, AU., İ.N., S.N. ve V.B. bıçak darbeleriyle M.K. ve T.K. ise darp sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Sivas bar

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