HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol verme kavgası kanlı bitti! İki kardeşi silahla öldürdü

Yol verme kavgası kanlı bitti! İki kardeşi silahla öldürdü

23.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti. Trafikte tartışma iki kardeş tartışan bir şahıs, tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırganın ateşlediği kurşunlar iki kardeşe ve kendi torununa isabet etti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan saldırgan şahıs ve torunu Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Yol verme kavgası kanlı bitti! İki kardeşi silahla öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü, şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

3

İKİ KARDEŞ VE TORUNUNU SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K'nin bacağına isabet etti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da trafik kazası! 7 kişi yaralandıManisa'da trafik kazası! 7 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"
Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyorÜlkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.