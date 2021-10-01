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Tehlike büyüyor! İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı

01.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın güneyindeki La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağından akarak denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladı. uyla birleşen lavların sertleşmesi sonucu adanın kıyısında oluşan delta 20 hektara ulaştı. Lavlar adayı genişletirken, yarından itibaren havada yoğun kükürt kokusu hissedilebileceği konusunda uyarı yapıldı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer, yanardağdan akarak 2 gün önce Atlantik Okyanusuna akmaya başlayan lavların 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladığını ve yakınlardaki yerleşim bölgelerinde hava kalitesine ilişkin endişelerin arttığını ifade etti.

ADA GENİŞLEDİ

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsüne (Involcan) göre suyla birleşen lavların sertleşmesi sonucu adanın kıyısında oluşan delta 20 hektara ulaştı. Lavlar adayı genişletirken, suyla birleşiminden sonra çıkan dumanları dağıtan rüzgarların yönünde olası bir değişiklik beklendiği, yarından itibaren havada yoğun kükürt kokusu hissedilebileceği konusunda uyarı yapıldı. Ulusal Toksikoloji Araştırma Enstitüsü'ne göre Tazacorte bölgesinde dün öğleden sonra ilk kez kükürt dioksit seviyeleri yükselirken, Santa Cruz de La Palma'da da kül parçacıklarının yoğunluğu arttı.

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6 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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