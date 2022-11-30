Tehlike hâlâ devam ediyor! Su maymunu yutan bebek neredeyse ölüyordu

Folichia Mitchell, Ekim ayında 8 yaşındaki oğlu için su maymunu alarak çocuğunun onlarla oynayacağını ve bebeğinin su maymunlarına ulaşamayacağını düşündü. Ancak birkaç gün sonra, 10 aylık kızı Kennedy uyuşuklaştı ve kusmaya başladı. Endişeli dört çocuk annesi Kenndy'nin yediği bazı yiyeceklere karşı kötü tepkiler verdiğini düşündü. Semptomların azalmaması nedeniyle bebeğini hastaneye götüren Mitchell, hastanede öğrendikleriyle şok yaşadı.

Bebeğinin su maymunu yuttuğunu aklının ucundan bile geçmediğini belirtti. "Onu su maymunlarının yanında hiç görmedik. Elinde bir tane olduğunu hiç görmedim. Kennedy, ambulansla daha büyük bir çocuk hastanesine nakledildi ve burada doktorlar, midesinde büyük bir kitle bulmadan önce bebek üzerinde testler yaptı.

BAĞIRSAKLARI HASAR GÖRMÜŞTÜ

Kennedy, Kasım ayı başında su boncuğunu çıkarmak için ameliyat oldu, ancak doktorlar bağırsaklarının zaten hasar görmüş olduğunu buldu. Kennedy o zamandan beri tıkanıklıktan kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle dört ameliyat daha geçirdi ve Mitchell "GMA"ya savaşın inanılmaz derecede zor olduğunu söyledi - ve doktorların kızına üçüncü ameliyatta hayatta kalması için yalnızca yüzde 50 şans verdiğini bildirildi.

DOKTORLAR KENNEDY'NİN NE ZAMAN TABURCU OLACAĞINI BİLMİYOR

Boncuğu yuttuktan bir ay sonra, Kennedy hala hastanede ve doktorlar hem uzun vadeli etkilerinden hem de ne zaman taburcu olacağından emin değiller. Mitchell, korkunç deneyimini TikTok'ta paylaşıyor - tek başına 1,5 milyondan fazla izlenen tek bir videoyla - ve ebeveynleri tavsiye edilen 4 yaş ve üstü boncukların potansiyel olarak ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor.

SU MAYMUNU TENİS TOPU KADAR GENİŞLEYEBİLİR

National Capital Poison Center'a göre , süper emici polimerlerden yapılan su boncukları suya maruz kaldığında bir tenis topu boyutuna kadar genişleyebilir ve bağırsak tıkanmasına ve hasarına neden olabilir.

Kennedy hala iyileşme sürecinde ancak Mitchell şimdiye kadar "inanılmaz olasılıkları" yendiğini söylüyor. Mitchell, "Bazı yetişkinlerin yapmadığı ihtimalleri aştı," dedi. "Onunla gurur duymanın ötesindeyim."



