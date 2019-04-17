Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde motosikletli bir maganda, arkadaşlarıyla yolculuk yapmak için yola çıktı. Maganda otoyol üzerinde akan trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı.

SEVGİLİSİNİ ARKASINA ALIP TERÖR ESTİRDİ

E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerindeki bir başka görüntüde ise maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi arkasına aldığı sevgilisiyle araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçti. Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, otoyolu ve karayolunun yanı sıra Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de tehlikeli sürüşüne devam etti. O anları kaydettiren ve kaydeden maganda marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

