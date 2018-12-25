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Tehlikeli Suriyeli gerginliği! Gaziantep'ten sonra şimdi de Kocaeli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 06:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki grup arasında yaşanan kavgada yaralanan Suriye uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Gaziantep'te önceki gün yaşanan bıçaklı kavga ile ilgil provokatif eylemlerde bulunan 12 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada bir vatandaşı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalandığı belirttİ

Tehlikeli Suriyeli gerginliği! Gaziantep'ten sonra şimdi de Kocaeli!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişiden biri bıçakla, diğeri de darp edilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Naneli Sokak'ta Suriye uyruklu Muhammet M. E. (27) ve Alaa E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tatışmanın büyümesi üzerine Muhammet M. E. bıçakla, Alaa E. ise darp edilerek yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambülanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı Muhammet M. (19) ve Baran Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Muhammet M'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP'TE SURİYE UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep Valiliği, kentte önceki gün yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 3 şüphelinin yakalandığını, olayla ilgili provokatif eylemlerde bulunan 12 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki gurup arasında bıçakla yaralama ve darp olayı yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, bir vatandaşı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Provokatif eylemlerde bulunarak Suriye uyruklu şahısların iş yerlerine zarar veren 12 şüpheli ile sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden şahısların tespiti yapılarak haklarında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada, Necati B, kardeşi Mert B. ile Murat A. yaralanmıştı. Durumu ağır olan Necati B'nin tedavisi Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sürüyor. (AA)

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Gaziantep Darıca Kocaeli Suriyeliler kavga

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