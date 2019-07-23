Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği tarafından, 40 kişiye Horma Kanyo'nunda eğitim verildi.

Tehlikeli bir o kadar da doğa harikası kanyonları ile ünlü Kastamonu'da, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu geçen sporcular eğitimlerini tamamladı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Meral Kuvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği 2008 yılında kurduklarını söyledi.

Kanyon sporu alanında Türkiye'de kurulan ilk dernek olduklarını ifade eden Kuvan, "Misyon ve amacımız bu sporun tanıtılması, yaygınlaştırılması, ülkemizdeki değerli kanyonlarımızın keşiflerinin yapılarak literatüre eklenmesi, kanyon sporu yapılabilecek kanyonların iç turizme açılmasıdır." dedi.

Kuvan, kanyon sporu ile ilgili ücretsiz eğitimler verdiklerini belirterek, 2018 yılında 400 kanyon sporcusu adayına eğitim verdiklerini, 2019 yılında da çeşitli şehirlerde şu ana kadar 200 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

Eğitimlerin gönüllü üyeler ve rehberler tarafından verildiğini anlatan Kuvan, yeni başlayan sporcu adaylarının pahalı teknik malzeme ihtiyaçlarının ise eğitim süresince dernek tarafından ücretsiz temin edildiğini vurguladı.