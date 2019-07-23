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Tehlikeyi göze alanlara "kanyon sporu" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği, tehlikeli bir o kadar da doğa harikası kanyonları ile ünlü Kastamonu'da 40 kişiye Horma Kanyonu'nda eğitim verdi - Dernek Başkanı Meral Kuvan: - "Üç kilometrelik kanyonun tamamını yaklaşık 6 saatte geçtik. Su seviyesi ve zorluk derecesi oldukça iyiydi"

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği tarafından, 40 kişiye Horma Kanyo'nunda eğitim verildi.

Tehlikeli bir o kadar da doğa harikası kanyonları ile ünlü Kastamonu'da, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu geçen sporcular eğitimlerini tamamladı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Meral Kuvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği 2008 yılında kurduklarını söyledi.

Kanyon sporu alanında Türkiye'de kurulan ilk dernek olduklarını ifade eden Kuvan, "Misyon ve amacımız bu sporun tanıtılması, yaygınlaştırılması, ülkemizdeki değerli kanyonlarımızın keşiflerinin yapılarak literatüre eklenmesi, kanyon sporu yapılabilecek kanyonların iç turizme açılmasıdır." dedi.

Kuvan, kanyon sporu ile ilgili ücretsiz eğitimler verdiklerini belirterek, 2018 yılında 400 kanyon sporcusu adayına eğitim verdiklerini, 2019 yılında da çeşitli şehirlerde şu ana kadar 200 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

Eğitimlerin gönüllü üyeler ve rehberler tarafından verildiğini anlatan Kuvan, yeni başlayan sporcu adaylarının pahalı teknik malzeme ihtiyaçlarının ise eğitim süresince dernek tarafından ücretsiz temin edildiğini vurguladı.

Kuvan, Horma Kanyonu'nda da 40 kişiye eğitim verdiklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın da katılımı ile Horma Kanyonu'ndan geçiş yaptık. Eğitim alan yaklaşık 40 kişi deneyimli ekibimizin liderliğinde Horma Kanyonu'nu geçerek eğitimlerini tamamladılar. Eğitim alarak Horma Kanyonu geçişini başarı ile gerçekleştiren Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı ve diğer sporcularımızı kutluyoruz."

Horma Kanyonu'nun 3 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Kuvan, "Kanyonun tamamını yaklaşık 6 saatte geçtik. Su seviyesi ve zorluk derecesi oldukça iyiydi. Sporcularımız açısından da önemli bir deneyim oldu. Suya atlamayı, yeri geldiğinde tırmanmayı, zorluklarla baş etmeyi öğrenme fırsatı buldular." diye konuştu.

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