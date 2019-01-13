TEİAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızası ve kablo buzlanmaları, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) işçilerinin yoğun kar altındaki bin 600 rakımlı tepede yürüttüğü özverili çalışmayla giderildi.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak ve kar yağışı nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşandı.

Demirci-Simav kara yolunda bin 600 rakımlı Koca Yayla mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yaklaşık 10 enerji nakil hattı direği ve enerji nakil kablolarında arıza meydana geldi.

İhbar üzerine ilçeye gelen TEİAŞ ekipleri, Demirci Belediyesi personelinin de desteğiyle buzlanma ve hat kopmalarının yaşandığı bölgeye ulaştı.

Ekipler Demirci-Simav kara yolu Başalan mevkisinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu arazide yürüyerek, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın sonunda arızayı giderdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kış mevsiminin ilçede etkisini iyice gösterdiğini belirterek, "Kar yağışı, sıcaklığın sıfırın altına düşmesi ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarımızda ciddi sıkıntılar yaşadık. Enerji artık günlük yaşamımızın hayati bir öğesi. Şahsım ve ilçedeki vatandaşlarım adına, TEİAŞ ekiplerine dağ şartlarında, karlı ve buzlu arazide verdikleri özverili mücadele için teşekkür ediyorum." dedi.

