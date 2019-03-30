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Tek bacağı olmayan sürücü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 07:30 | Son Güncelleme

Adana'da tek bacağı olmayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü otomobiliyle kaza yaptı

Adana'da tek bacağı olmayan ve alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 01 AAC 833 plakalı otomobilin kaza yaptığı ve sürücünün sağlık ekiplerine zorluk çıkarttığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü H.D, sağlık ekiplerince sakinleştirilmesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, bir bacağının olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü H.D'nin başka bir yerde kaza yaptıktan sonra Başak Mahallesi'ne geldiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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adana Kaza sürücü

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