Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte öpücüğün daha önce duymadığınız 9 şaşırtan faydası

ALERJİDEN UZAK TUTAR

30 dakika süren bir öpüşme, polen veya tozun neden olduğu saman nezlesi semptomlarını azaltıyor. Yapılan çalışmalara göre iyi bir öpücüğün kanda bulunan immünoglobulin E antikorunun yükseklğini düşürdüğü söyleniyor. Bu antikorlar, sulu gözler, burun akıntısı ve hapşırma gibi alerji semptomlarından sorumlu olan histamin salgılar.

STRESİ AZALTIR

Kendizi sık sık stres altında hissediyorsanız, öpmek gerilimi azaltmak için mükemmel bir aktivitedir. Öpüşmek, vücuda doğal bir sakinleştirici etkisi veren oksitosin üretir. Bu kimyasal hormon kafanızdaki karmaşayı durdurur, kaygıyı iyileştirir ve daha rahat hissetmenizi sağlar.

KALORİ YAKARSINIZ

Öpüşme saatte 120 kaloriye varan bir yakma sağlar. Bu elbette egzersizin yerini tutmayacak ancak akşam kaçırdığınız tatlının kalorisini yakmada yardımcı olacaktır. Sadece kuralı unutmayın - sürece ne kadar uzun süre katılırsanız, o kadar fazla kalori yakarsınız.

DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

Tutkulu bir öpücük, toplamda 34 yüz kasının ve 112 postüral kasın yer aldığı kas koordinasyonu harekete geçirir. Bu kaslar yüzdeki ve boyundaki kırışıklıkları gidermeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.