KADIN

Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte öpücüğün daha önce duymadığınız 9 şaşırtan faydası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 25.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Öpücük girmeyen eve doktor girer! Abartılı gibi görünse de gerçekten doğru. Yaşamımızdaki en zevkli deneyimlerden biri olmanın yanı sıra, öpüşmek aslında bize daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olan birçok yarar sağlıyor. İşte öpücüğün yaşam kalitesi üzerindeki etkisi!

Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte öpücüğün daha önce duymadığınız 9 şaşırtan faydası

ALERJİDEN UZAK TUTAR

1

30 dakika süren bir öpüşme, polen veya tozun neden olduğu saman nezlesi semptomlarını azaltıyor. Yapılan çalışmalara göre iyi bir öpücüğün kanda bulunan immünoglobulin E antikorunun yükseklğini düşürdüğü söyleniyor. Bu antikorlar, sulu gözler, burun akıntısı ve hapşırma gibi alerji semptomlarından sorumlu olan histamin salgılar.

STRESİ AZALTIR

2

Kendizi sık sık stres altında hissediyorsanız, öpmek gerilimi azaltmak için mükemmel bir aktivitedir. Öpüşmek, vücuda doğal bir sakinleştirici etkisi veren oksitosin üretir. Bu kimyasal hormon kafanızdaki karmaşayı durdurur, kaygıyı iyileştirir ve daha rahat hissetmenizi sağlar.

KALORİ YAKARSINIZ

3

Öpüşme saatte 120 kaloriye varan bir yakma sağlar. Bu elbette egzersizin yerini tutmayacak ancak akşam kaçırdığınız tatlının kalorisini yakmada yardımcı olacaktır. Sadece kuralı unutmayın - sürece ne kadar uzun süre katılırsanız, o kadar fazla kalori yakarsınız.

DAHA GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

4

Tutkulu bir öpücük, toplamda 34 yüz kasının ve 112 postüral kasın yer aldığı kas koordinasyonu harekete geçirir. Bu kaslar yüzdeki ve boyundaki kırışıklıkları gidermeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.

AKCİĞER HASTALIKLARINI ÖNLER

5

Normalde dakikada yaklaşık 20 kez nefes alırız. Ama öpüştüğümüzde, bu sayı dakikada 60'a kadar yükseliyor. Bu egzersiz aslında ciğerleriniz için iyidir, çünkü daha fazla havaya maruz kalmasına neden olur. Sonuç olarak, ciğerleriniz güçlenir ve akciğer hastalığına yakalanma şansınız azalır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

6

Öpmek sadece romantik bir şekilde değil, kalp için de faydalıdır. Uzun ve tutkulu bir öpücük kalp atışınızı düzenler, kolesterol seviyesini düşürür ve kan damarlarınızı genişleterek kan basıncını düşürür. Kan dolaşımınız düzeldiğinde, kalbiniz de dahil olmak üzere tüm hayati organlarınız çok daha sağlıklı hale gelir.

KRAMPLARI VE BAŞ AĞRILARINI GİDERİR

7

Tutkulu bir öpücüğün baş ağrısına ve adet kramplarına da iyi geldiği söyleniyor. Bu yüzden bir dahaki sefere zamanınız olduğunda ağrı kesici veya diğer ilaçları almak için acele etmeyin, bunun yerine iyi, uzun bir öpüşme seansı deneyin.

BAĞIŞIKLIK SİTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR

8

Bir öpücük, bakterilerinizi partnerinizle paylaşmak için iyi bir yoldur, ancak korkmayın - bu süreç aslında bağışıklık sisteminizi iyileştirir. Tükürükteki bakterilerin yaklaşık% 80'inin herkes için ortak olduğu ve% 20'sinin size özgü olduğu tahmin edilmektedir. Böylece bakterileri değiştirirken, birbirinize çeşitli enfeksiyonlarla savaşan antikorlar geliştirmelerinde yardımcı olursunuz, böylece iç savunma sisteminizi güçlendirirsiniz.

ÇÜRÜKLERİ ÖNLER

9

Öpüşme, dişleriniz için doğal bir temizleme işlemi olarak kabul edilebilir. Öpüşürken, ağzınızda daha fazla tükürük salgılarsınız ve bu ekstra tükürük asitleri etkisiz hale getirir, yiyecek parçacıklarını uzaklaştırır ve bakterileri dişlerinizden temizler. Tabii ki, normal hijyen prosedürlerinizi tamamen bırakmanıza gerek yok, ancak yemekten sonra yapılan iyi bir öpüşme, plak birikimini önlemenize ve diş çürümelerini önlemenize yardımcı olur.

BONUS: ÖPÜŞMEK, ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIR

10

Görünüşe göre, öpüşmek sadece sağlığınız için iyi değil, yaşam kaliteniz üzerinde de oldukça etkili. 1970'lerde yapılan bir Alman araştırmasına göre, her sabah eşlerini öpen erkeklerin işlerinde daha üretken, daha az hasta olma eğiliminde olduğu gözlenmiş. Bununla birlikte sabah öpücükleri özgüveni ve konsantrasyonunuzu arttırır.

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