Tek donörden iki hastaya karaciğer nakli

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Tarih Öğretmeni Hale Aşıkoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğer nakli olmak için haziranda oğlunun 18'inci yaşına girmesini beklediğini ifade ederek, "Oğlum haziranda 18 yaşına girecekti. 11 yıldır bu rahatsızlığı yaşıyorum. Oğlumun karaciğerini beklerken bir anda bize nakil imkanı doğdu ve beklememize gerek kalmadı. Ameliyattan dün gece çıktım ve şu anda çok iyiyim. Yoğun bakım ünitesine ve nakil ekibimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Balcı, Prof. Dr. Kaan Karayalçın, Prof. Dr. Meltem Koloğlu, anestezi ekibinden ise Doç. Dr. Başak Ceyda Meço'nun yer aldığı karaciğer nakline, 10'dan fazla öğretim üyesi, 20'ye yakın da uzman doktor ve asistan katıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan donörden alınan karaciğer, aynı anda 3 ayrı ameliyathanede, 16 saat süren operasyonun ardından nakil bekleyen Hale Aşıkoğlu ve Fatma Karakan'a nakledildi.

DUYGU YENER - Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir hastadan alınan karaciğer ikiye bölünerek, nakil bekleyen iki anneyi hayata bağladı.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 12 yıldır tedavi gören Fatma Karakan da nakil olmanın sevincini yaşadı. Karakan, "Allah'ım bize nakil olmayı nasip etti, olmayanlara da nasip etsin. Herkes organlarını bağışlasın ve bekleyenler sağlığına kavuşsun" diye konuştu.

- "İkiye ayrılan karaciğer iki hastaya nakledildi"

Ankara Üniversitesi Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Balcı, ekip olarak organ bağışı haftasında güzel bir organ naklini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının bağışlanmasıyla karaciğerinin alındığını ifade eden Balcı, karaciğerin ikiye bölünmesi ve iki ayrı alıcıda hayat bulması yönünde ekip olarak bir karar aldıklarını aktardı.

Prof. Dr. Balcı, nakil için alıcı adayı hastaları çağırdıklarını ve hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Organ bağışı yapan vericiyi ameliyata aldık. Ameliyatta karaciğerini ikiye böldük. Sağ tarafı ve sol tarafını iki ayrı organ nakli olmayı bekleyen iki hastamıza naklettik. Uzun ve zor bir ameliyat oldu. Büyük bir ekip çalışması sonucunda başarılı bir ameliyat oldu." dedi.