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Tek etkisi cinsel sorunlara değilmiş! Yapılan araştırmalara göre viagra kanser hücreleri için fayda sağlıyor

04.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok cinsel problem bulunuyor. Erektil disfonksiyon da toplumda en sık görülen cinsel problemler arasında yer alıyor. Bu durumu yaşayan erkekler ilk olarak oldukça popüler olan viagrayı kullanmayı düşünüyor. Yapılan araştırmalara göre viagra sadece cinselliğe değil kansere de iyi geliyor.

Tek etkisi cinsel sorunlara değilmiş! Yapılan araştırmalara göre viagra kanser hücreleri için fayda sağlıyor

Cinsel sorunlar için alınan haplar hayatı tehdit edebiliyor. Bu sebeple bu haplar oldukça popüler olsalar bile kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekiyor. En sık kullanılan cinsellik hapı olan viagra hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Araştırmacılar, Viagra'da bulunan bir kimyasal olan fosfodiesteraz tip 5'in (PDE5) yemek borusunda bulunan tümörleri küçültmeye yardımcı olabileceğini keşfettiler.

KEMOTERAPİYİ DAHA ETKİLİ HALE GETİREBİLİR

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Küçük mavi hap , tedaviye dirençli olanlarda kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir.
İlacın diğer kanserleri öldürmeye de yardımcı olacağı umulmaktadır. Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 7,900 özofagus kanseri ölümü olmaktadır - bu her gün 22 ölüm demektir. Kanseri geliştirenlerin beş yıldan fazla hayatta kalma şansı sadece yüzde 20 civarında.

YEMEK BORUSU KANSERİ DİĞER KANSERLERE GÖRE DAHA TEHLİKELİ

Yemek borusu kanseri, ağzınızı midenize bağlayan yemek borusunu etkiler. Şu anda bu hastalık, diğer kanserlere kıyasla çok daha kötü sonuçlara ve tedavi seçeneklerine sahiptir. Southampton Üniversitesi'nden baş yazar Profesör Tim Underwood, bunun bir nedeninin kanserin kemoterapiye dirençli olabilmesi olduğunu açıkladı. Önceki araştırmalar, kansere yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin kemoterapiye yanıt vermediğini buldu.

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FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Prof Tim, "İnsanlara zaten her gün güvenle reçete edilen bir ilacı bulmak, tedavisi zor bu hastalıkla mücadelede ileriye doğru atılmış büyük bir adım olabilir" dedi. İlaç, bazen kanser hücrelerini koruyabilen hücreleri gevşeterek çalışır - bu, kemoterapinin işe yaramadığı kişilerde olur. PDE5, koruyucu hücrelerin yapısını değiştirir, böylece diskler haline gelirler, yani artık tümörün gelişmesine ve büyümesine yardımcı olamazlar. Southampton ekibi, laboratuvardaki kanser hücreleri ve fareler üzerinde PDE5 inhibitör ilaçlarını test ettiğinde, kemoterapinin vakaların 75'inde etkili olduğunu buldular.

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KANSER İÇİN YENİ İLAÇ BULMAK ZORLU BİR SÜREÇTİR

Cell Reports Medicine'de yayınlanan araştırma hala erken aşamalarında , ancak ekip yakında insan denemelerine başlamayı umuyor. Başarılı olursa, bu tedavi yılda özofagus kanseri teşhisi konan 9300 kişiye yardımcı olabilir. Cancer Research UK'nin CEO'su Michelle Mitchell şunları söyledi: "Kanser için yeni ilaçlar geliştirmek inanılmaz derecede önemlidir, ancak bunu sıfırdan yapmak zorlu bir süreçtir ve birçoğu bu süreçte başarısız olur.

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DİĞER HASTALIKLAR İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR ARAŞTIRILIYOR

"Ayrıca, diğer hastalıklar için ruhsatlandırılmış mevcut ilaçların kanser tedavisinde etkili olup olamayacağını araştırmaya da hevesliydik. Bunların başarılı tedaviler olduğu ortaya çıkarsa, daha uygun fiyatlı olduklarını kanıtlayacaklar ve hastalara daha hızlı ulaşabilecekler" diye açıkladı.


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