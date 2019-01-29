Tek gözü görmeyen Iraklı Ahmet yapay kornea nakliyle sağlığına kavuştu

YEŞİM SERT KARAASLAN - Daha önce 4 kez göz nakli yapılmasına karşın vücudun organı reddetmesi sonucu tek gözünde görme yetisini kaybeden 30 yaşındaki Iraklı müezzin İsmail Ahmet, Türkiye'de gerçekleştirilen yapay kornea nakli ile yüzde 20 oranında görmeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay göz nakli uygulamasının kadavradan kornea nakli dahil her türlü müdahale yapılmasına rağmen başarılı bir sonuç elde edilemeyen hastalara uygulanabilen nadir bir yöntem olduğunu söyledi.

Yapay kornea ameliyatının herkese yapılmasının mümkün olmadığını belirten Hürmeriç, "Bu yöntem, kadavradan kornea nakli şansı bulunmayan ve görme seviyesi çok düşük ya da tamamen görmeyen hastalara yapılabilir. Kornea naklinin başarısı kalmadığında son seçenek olarak yapılacak bir ameliyattır." bilgisini verdi.

Yapay korneanın, yurt dışında geliştirildiğini ifade eden Hürmeriç, ameliyat için hastanın gözyaşı seviyesinin iyi olmasının da önem taşıdığını vurguladı.