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Tek gözü görmeyen Iraklı Ahmet yapay kornea nakliyle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 21:30 | Son Güncelleme

Daha önce 4 kez göz nakli yapılmasına karşın vücudun organı reddetmesi sonucu tek gözünde görme yetisini kaybeden Iraklı müezzin İsmail Ahmet Jasim Aldahi, Türkiye'de gerçekleştirilen yapay kornea nakli ile yüzde 20 oranında görmeye başladı - Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç: "Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Yıllardır göremeyen gözü operasyondan bir hafta geçmesine rağmen yüzde 20 görür hale geldi. Eskiden hiç görmüyordu, hatta ışık hissi bile şüpheli seviyedeydi. Görme oranı, önümüzdeki günlerde daha da artacak" - Görme yetisini kazanan Iraklı hasta İsmail Ahmet Jasim Aldahi: "Çocuklarım Irak'ta bizi bekliyor. Çocuklarımı göreceğim. Çocuklarım da beni böyle gördüklerinde çok mutlu olacaklar, çok sevinecekler"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Daha önce 4 kez göz nakli yapılmasına karşın vücudun organı reddetmesi sonucu tek gözünde görme yetisini kaybeden 30 yaşındaki Iraklı müezzin İsmail Ahmet, Türkiye'de gerçekleştirilen yapay kornea nakli ile yüzde 20 oranında görmeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay göz nakli uygulamasının kadavradan kornea nakli dahil her türlü müdahale yapılmasına rağmen başarılı bir sonuç elde edilemeyen hastalara uygulanabilen nadir bir yöntem olduğunu söyledi.

Yapay kornea ameliyatının herkese yapılmasının mümkün olmadığını belirten Hürmeriç, "Bu yöntem, kadavradan kornea nakli şansı bulunmayan ve görme seviyesi çok düşük ya da tamamen görmeyen hastalara yapılabilir. Kornea naklinin başarısı kalmadığında son seçenek olarak yapılacak bir ameliyattır." bilgisini verdi.

Yapay korneanın, yurt dışında geliştirildiğini ifade eden Hürmeriç, ameliyat için hastanın gözyaşı seviyesinin iyi olmasının da önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'ye gelerek kendilerine başvurduğunu ifade ettiği Iraklı Ahmet için, yapılan tetkikler sonucunda son çare olarak yapay göz nakli ameliyatı yapılmasına karar verdiklerini bildiren Hürmeriç, şunları kaydetti:

"Ahmet için standart nakil çözüm getiremezdi. Hastamıza, ameliyatla özel bir protezi nakille kombine kullandık. Dört nakil sonrasında göremeyen hastamıza, yapay kornea ameliyatını yaptık. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Yıllardır göremeyen gözü operasyondan bir hafta geçmesine rağmen yüzde 20 görür hale geldi. Eskiden hiç görmüyordu, hatta ışık hissi bile şüpheli seviyedeydi. Görme oranı, önümüzdeki günlerde daha da artacak. Hastamızı taburcu ediyoruz."

- "Çocuklarım da çok mutlu olacaklar"

Görme yetisini kazanan Iraklı hasta iki çocuk babası İsmail Ahmet Jasim Aldahi, 6 yaşındayken arkadaşlarıyla oynarken gözüne toprak kaçtığını, kendisine göz ülseri tanısı konulduğunu, sonrasında ise zamanla göremediğini anlattı.

Yıllar içinde 4 kez kadavradan kornea nakli olduğunu, silikon takıldığını ancak vücudunun takılan korneayı kabul etmediğini anlatan Ahmet, Irak Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tedavi için Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Görme yetisini kaybetmesiyle hayatın kendisini zorladığını aktan Ahmet, Türkiye'de gerçekleştirilen operasyon sonrasında görmeye başladığını ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Iraklı Ahmet, tekrar görmesini sağladıkları için Türkiye'ye ve Türk hekimleri ile hastane çalışanlarına çok teşekkürlerini dile getirdi.

Çocuklarının günlerdir mutlu bir haber almayı beklediğini anlatan Ahmet, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çocuklarım Irak'ta bizi bekliyor. Çocuklarımı göreceğim. Çocuklarım da beni böyle gördüklerinde çok mutlu olacaklar, çok sevinecekler. Ben müezzinim, camide Allah'ın evinde hizmet ediyorum. Şimdi de işime dönmek istiyorum. Allah'a şükrediyorum. Allah'ın izniyle, doktorumun çabasıyla tekrar görmeye başladım."

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