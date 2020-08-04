Tek ihtiyacınız iplik ve bant! İşte birbirinden şık dekorasyon önerileri...

Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz hepsi birbirinden güzel onlarca yaratıcı fikir var. Üstelik sadece iplik ve bant ile. Hem malzemelerin temininin hem de yapımının kolay olduğu bu fikirlere bayılacaksınız... Öyleyse başlayalım!

KAPILARINIZA RENKLİ DOKUNUŞLAR YAPIN

Şeritler halinde kestiğiniz farklı incelik ve uzunluktaki bantlarla evinize hem şık hem de özgün bir hava katabilirsiniz. Üstelik bu konuda yaratıcılığın sınırı yok! Zevkinize göre farklı renklerdeki bantları, farklı şekillerde keserek çok daha şık bir görünüm oluşturabilirsiniz. Daha pratik bir sonuç elde etmek için öncelikle yapmak istediğiniz şekli bir kurşun kalem yardımıyla bandın üzerine çizin ve bantları daha sonra kesin. Bu daha düzgün tasarımlar elde etmenizi sağlayacaktır.

3 BOYUTLU DUVARLAR YARATIN

Şık duvarlar için ihtiyacınız olan şeyler çok kolay. Bant, iplik ve çivi!