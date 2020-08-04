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Tek ihtiyacınız iplik ve bant! İşte birbirinden şık dekorasyon önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlerimizde zaman zaman değişiklikler yaratmak isteriz. Fakat bunun için bazen zaman, bazen de fikir bulamayız. Oysaki küçük ve basit yöntemlerle yapabileceğiniz birçok dekorasyon fikri var. Bu yazımızda sadece iplik ve bant kullanarak yapabileceğiniz dekorasyon önerilerini bir araya getirdik. Evinizin yeni halini çok seveceksiniz!

Tek ihtiyacınız iplik ve bant! İşte birbirinden şık dekorasyon önerileri...

Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz hepsi birbirinden güzel onlarca yaratıcı fikir var. Üstelik sadece iplik ve bant ile. Hem malzemelerin temininin hem de yapımının kolay olduğu bu fikirlere bayılacaksınız... Öyleyse başlayalım!

KAPILARINIZA RENKLİ DOKUNUŞLAR YAPIN

Şeritler halinde kestiğiniz farklı incelik ve uzunluktaki bantlarla evinize hem şık hem de özgün bir hava katabilirsiniz. Üstelik bu konuda yaratıcılığın sınırı yok! Zevkinize göre farklı renklerdeki bantları, farklı şekillerde keserek çok daha şık bir görünüm oluşturabilirsiniz. Daha pratik bir sonuç elde etmek için öncelikle yapmak istediğiniz şekli bir kurşun kalem yardımıyla bandın üzerine çizin ve bantları daha sonra kesin. Bu daha düzgün tasarımlar elde etmenizi sağlayacaktır.

3 BOYUTLU DUVARLAR YARATIN

Şık duvarlar için ihtiyacınız olan şeyler çok kolay. Bant, iplik ve çivi!

  • Öncelikle beğendiğiniz bir yazıyı veya sembolü dilediğiniz boyutta çizin. Eğer çiziminize güvenmiyorsanız baskısını da alabilirsiniz.

  • Ardından bunu duvarınızdaki boyaya zarar vermeyecek bir şekilde bant yardımıyla duvara yapıştırın ve şeklin etrafından çivileri çakın.

  • Yazının dış hattı için de bant ile şeklinizi oluşturduktan sonra sivri köşelere birer çivi çakın. Bu şeklinizin sınırı olacak.

  • Sonrasında ilk harfin köşesinden bir başlangıç noktası belirleyerek oradaki çivinin etrafına minik bir düğüm atın. Sonrasında ipinizi sınır oluşturduğunuz alandaki çivilerden birinin etrafına dolayın ve bu işlemi tüm çivilere saat yönünde olacak şekilde uygulayın. Bu işi yaparken karmaşık bir görüntü oluşmaması için sürekli aynı yöne doğru uygulama yapmanız önemli.

    • Eğer bu fikri çok sevdim ama duvarlarıma zarar vermek istemem derseniz de aynı uygulamayı bir tahta parçasının üzerine yaparak tıpkı bir tablo gibi evinizin en sevdiğiniz köşesine yerleştirebilirsiniz. Daha da estetik bir şey ortaya koymak isterseniz renk geçişli örgü iplerinden yararlanabilirsiniz. Bu hem daha şık hem de daha farklı bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

    FOTOĞRAFLARINIZ İÇİN ŞIK BİR ALAN HAZIRLAYIN

    Çoğumuz odamızda çerçeve kullanmaya bayılırız çünkü anılarımızı kalıcı hale getirirler ve her zaman göz önünde olmalarını sağlarlar. Peki, çerçeveleri çok daha yaratıcı bir şekilde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

    • Öncelikle büyükçe bir çerçevenin arka bölümünü çıkarın.

    • Ardından her iki kenarına da eşit aralıklarla minik çiviler çakın.

    • Sonrasında minik mandallar yardımıyla en sevdiğiniz fotoğraflarınızı içine asabilirsiniz.

    KALORİFER PETEKLERİNİZ RENKLENSİN

    Kestiğiniz renkli ve desenli bantları, kalorifer peteklerinizin boşluk alanlarına şeritler halinde yapıştırın. Bu, kaloriferlerinizin o soğuk görünümünü yerle bir edecek ve rengarenk bir görünüm oluşturacak!

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