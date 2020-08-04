Tek kalan bardakları sakın atmayın! Bunu yaparak değerlendirebilirsiniz...

Basit bir cam vazo ya da bardak oldukça dekoratif bir parçaya dönüşebilir. Hem üzerinde kendi zevkinize göre değişiklikler yapmış olduğunuz bir objeyi dekor olarak kullanmak şahane olmaz mıydı? Bu tarz ürünleri evinizde dekor olarak kullanabileceğiniz gibi, sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Şimdi gelin beraber vazo ya da bardak kullanarak neler yapabiliriz, bir bakalım.

GÜZEL VE BASİT DANTELLİ VAZO

Bazen en basit yol en iyisidir. Bir kavanozu süslemenin kolay ama etkili bir yolu, şeritler ve danteller eklemektir. Bir düğün veya açık hava partisi için mükemmel olan bu stil, vazonun çiçeklerle veya etkinlik dekoruyla mükemmel şekilde eşleşmesi için idealdir. Şerit ve dantel parçaları istediğiniz şekilde kesin ve bir yapıştırıcı yardımı ile vazonuzun çevresine sarın. İşte bu kadar basit!

VAZODAN ABAJUR

Evet yanlış duymadınız! Belki de daha önce aklınıza hiç gelmemiştir. Ama artık vazonuzu farklı bir kullanım için değerlendirmenin tam zamanı.