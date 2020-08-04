KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Tek kalan bardakları sakın atmayın! Bunu yaparak değerlendirebilirsiniz...

Tek kalan bardakları sakın atmayın! Bunu yaparak değerlendirebilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinizi dekore etmek masraflı gibi görünebilir. Ancak pahalı dekorlar bir kenarda dursun, evinizi kişisel zevklerinizden oluşturduğunuz kendin yap tarzı dekorasyonlarla güzelleştirmeye ne dersiniz? Vazo ya da bardak kullanarak üretilen çeşitli dekoratif eşyaların hem yapımı kolay hem de bu ürünler oldukça estetik duruyor. Birkaç fikir ile evlerde farklılıklar yaratmak elinizde!

Tek kalan bardakları sakın atmayın! Bunu yaparak değerlendirebilirsiniz...

Basit bir cam vazo ya da bardak oldukça dekoratif bir parçaya dönüşebilir. Hem üzerinde kendi zevkinize göre değişiklikler yapmış olduğunuz bir objeyi dekor olarak kullanmak şahane olmaz mıydı? Bu tarz ürünleri evinizde dekor olarak kullanabileceğiniz gibi, sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Şimdi gelin beraber vazo ya da bardak kullanarak neler yapabiliriz, bir bakalım.

GÜZEL VE BASİT DANTELLİ VAZO

Bazen en basit yol en iyisidir. Bir kavanozu süslemenin kolay ama etkili bir yolu, şeritler ve danteller eklemektir. Bir düğün veya açık hava partisi için mükemmel olan bu stil, vazonun çiçeklerle veya etkinlik dekoruyla mükemmel şekilde eşleşmesi için idealdir. Şerit ve dantel parçaları istediğiniz şekilde kesin ve bir yapıştırıcı yardımı ile vazonuzun çevresine sarın. İşte bu kadar basit!

VAZODAN ABAJUR

Evet yanlış duymadınız! Belki de daha önce aklınıza hiç gelmemiştir. Ama artık vazonuzu farklı bir kullanım için değerlendirmenin tam zamanı.

  • Bunun için ihtiyacınız olan; bir abajur başlığı, vazo ve elektrik için gerekli olan duy ile kablo.

  • Vazonuzun alt kısmını kesin.

  • Duyu ve kabloyu içinden geçirip başlığa monte edin.

  • Sonrasında bir ampul yerleştirin ve yeni abajurunuza merhaba deyin.

    • BARDAKLARINIZI MUMLUK OLARAK KULLANIN

    Evlerimizde kullandığımız takımlar zamanla ya eskir ya da kırılır. O çok sevdiğiniz bardak belki de tek kalmıştır. Ona yeni bir hayat vermenin tam zamanı!

    • İhtiyacınız olan; istediğiniz renkte ve boyda bir bardak, parafin (bunu evinizde olan bir mumu eriterek de elde edebilirsiniz) ve fitil.

    • Fitili bardağa yerleştirin.

    • Erittiğiniz mumu ya da parafini bardağın içine dökün ve yeni mumunuzu güle güle kullanın!

    • Ayrıca yeni bardak mumluğunuzun dışını da yazılarla süsleyebilirisiniz.

    VAZONUZA İPLERLE YENİ BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIN

    Jüt halat, ucuz bir vazoyu bile dekoratif bir eşyaya dönüştürmek için yeterli. Üstelik yapması da çok kolay.

    • Bir vazo, 3-5 cm kalınlığında jüt halat ve tutkal işinizi görecek.

    • Bir fırça yardımı ile vazonuza tutkalı sürün ardından jüt halatı vazonun etrafına sarın.

    • İçine ister kuru ister canlı çiçek koyun. Çok şık duracağına eminiz.

    VAZO YA DA BARDAĞINIZI SAKSI OLARAK KULLANIN

    Salonunuzda ya da mutfağınızda şık dokunuşlara her zaman yer var. Vazo ya da bardağınızı çiçek ekmek için de kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınız sadece toprak ve su! Kendi tasarladığınız dekoratif bir eşyada canlı yetişmesi size de mutluluk verecek.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
    Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...Zayıflamak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz! İşte ev için kardiyo antrenmanı programı...
    Sadece çocukluk aşkıyla birlikte olanların anlayabileceği 8 şeySadece çocukluk aşkıyla birlikte olanların anlayabileceği 8 şey
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

    Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

    Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

    Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

    Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

    Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

    Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

    Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

    Tuğba Ekinci yeni klibini kalça pozuyla duyurdu!

    Tuğba Ekinci yeni klibini kalça pozuyla duyurdu!

    Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

    Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

    İşin uzmanı açıkladı...

    İşin uzmanı açıkladı...

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Bu egzersizlerle sırt ve kol bölgesinde kusursuz görünüme kavuşabilirsiniz...

    Bu egzersizlerle sırt ve kol bölgesinde kusursuz görünüme kavuşabilirsiniz...

    Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Sarımsak, at kestanesi...

    Bu yöntemleri uygularsanız bitkileriniz...

    Bronzer sürerken sakın bu hataları yapmayın! Yüzün tamamına uygulanan...

    Bronzer sürerken sakın bu hataları yapmayın! Yüzün tamamına uygulanan...

    Makyaj temizliğini böyle yapmıyorsanız sivilce problemi ile karşılaşabilirsiniz!

    Makyaj temizliğini böyle yapmıyorsanız sivilce problemi ile karşılaşabilirsiniz!

    İşte pürüzsüz ve yumuşacık cildin sırrı! Süt kaymağı, yulaf...

    İşte pürüzsüz ve yumuşacık cildin sırrı! Süt kaymağı, yulaf...

    İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

    İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.