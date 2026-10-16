Tek kaşı yüzünden alay konusu oldu! Ünlü modelden herkesi şaşırtan hamle

Sophia Hadjipanteli, kendisiyle yapılan bir röportajda, ikonik hale gelen tek kaş görünümünün oluşmasında annesinin önemli bir rolü olduğunu anlattı. Çocukluk yıllarında annesinin kaşlarını almasına izin vermediğini belirten model, annesinin kendisine sürekli kaşlarına dokunmamasını söylediğini aktardı.

Hadjipanteli, annesinin doğal ve gür kaşlarının da kendi güzellik anlayışını şekillendirdiğini ifade etti. Modelin açıklamaları, bugün savunduğu görünümün yalnızca bir moda tercihi olmadığını, aynı zamanda çocukluğundan gelen kişisel bir yaklaşımı yansıttığını ortaya koydu.

"BEĞENİYORSAM YAPARIM"

Görünümü nedeniyle zaman zaman sert yorumlarla karşılaşan Hadjipanteli, eleştirilere rağmen kendi seçimlerinin arkasında duruyor. Kendisini nasıl görmek istediğinin önemli olduğunu vurgulayan model, görünüşünü beğendiği sürece tercihlerini uygulamaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ve podyum görüntüleri de farklı tepkilere yol açıyor. Bazı kullanıcılar modelin tarzını ve özgüvenini överken bazıları ise tek kaş görünümünü eleştirmeyi sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ

Hadjipanteli'nin bir dergi tarafından paylaşılan görüntülerinin altında çok sayıda destek mesajı yer aldı. Bazı kullanıcılar modelin güzelliğini ve kendine özgü tarzını överken, gür kaşlara sahip diğer kişiler de onun görünümünü beğendiklerini dile getirdi.

Bununla birlikte bazı yorumlarda, tek kaşın yüzünün diğer özelliklerinin önüne geçtiği ileri sürüldü. Modelin görünümünü eleştiren kullanıcılar arasında, sıra dışı bir özelliğin herkeste aynı şekilde dikkat çekici durmadığını savunanlar da oldu.

Ancak farklı görüşlere rağmen Hadjipanteli, kendine özgü görünümünü korumayı sürdürüyor. Ünlü dergilerde yer alması ve uluslararası moda etkinliklerinde podyuma çıkması, kariyerini kendi tarzıyla şekillendirmeye devam ettiğini gösterdi.

LONDRA MODA HAFTASI'NDA PODYUMA ÇIKTI

Sophia Hadjipanteli, Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği podyum yürüyüşüyle yeniden gündeme geldi. Tasarımcı ve sanatçı Grete Henriette'ye de sosyal medya paylaşımında teşekkür eden model, çekimlerde ve defilede dikkat çekici bir elbiseyle kamera karşısına geçti.